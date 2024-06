Donald Trump a trecut de 35 de milioane de vizualizări pe TikTok, la câteva ore după ce și-a creat contul 

Decizia de a se alătura platformei l-ar putea ajuta pe fostul președinte să ajungă la alegătorii mai tineri, la a treia sa candidatură pentru Casa Albă. El se află într-o cursă strânsă cu actualul președinte democrat Joe Biden, înaintea alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie.

Biden este deja pe TikTok, cu 336.000 de urmăritori, deși actualul președinte a semnat un proiect de lege care ar interzice aplicația, dacă proprietarul său chinez ByteDance nu reușește să o vândă. Aplicația TikTok este folosită de 170 de milioane de americani.

Trump a postat un videoclip de lansare pe contul său, care are adresa @realdonaldtrump, duminică seara. Videoclipul, care are peste 35 de milioane de vizionări, îl arată pe Trump salutând fanii la o luptă din Ultimate Fighting Championship din Newark, New Jersey.

Purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Steven Cheung, a declarat că nu va lăsa „niciun front neapărat” în eforturile sale de a ajunge la alegătorii mai tineri.

ByteDance contestă în instanțe legea care îi impune să vândă TikTok până în ianuarie viitor sau aplicația să fie interzisă. Casa Albă spune că dorește ca aplicația din China să fie închisă din motive de securitate națională.

TikTok a susținut că nu va partaja datele utilizatorilor din SUA cu guvernul chinez și că a luat măsuri substanțiale pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor săi.

Trump a încercat să interzisă TikTok încă de acum patru ani

Încercarea lui Trump de a interzice TikTok în 2020, când era președinte, a fost blocată de instanțe. El a spus în martie că platforma este o amenințare pentru securitatea națională, dar și că o interzicere a acesteia ar răni unii tineri și nu ar face decât să întărească Facebook-ul, pe care l-a criticat ferm.

Trump are deja o prezență activă în rețelele sociale, cu peste 87 de milioane de urmăritori pe X și peste 7 milioane de urmăritori pe propria sa platformă, Truth Social, unde postează aproape zilnic.

O curte de apel din SUA a stabilit săptămâna trecută un program rapid pentru a lua în considerare provocările legate de noua lege.

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Districtul Columbia a dispus ca acest caz să fie discutat în septembrie, după ce TikTok, ByteDance și un grup de creatori de conținut TikTok s-au alăturat Departamentului de Justiție la începutul acestei luni pentru a solicita instanței o judecată rapidă.

