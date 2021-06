Dinamo intră în insolvență. Uhrin: Este sigur! E cea mai bună opțiune

"E cea mai bună opțiune pentru Dinamo"

"Intrăm în insolvență, e 90%. Dar este mai bine pentru Dinamo, așa putem transfera jucători. Voi aștepta să văd ce se întâmplă. E sigur că intrăm în insolvență. Am avut o întâlnire cu fanii. Va fi insolvență, vom vedea apoi ce se va întâmpla, e un proces, trebuie să așteptăm să se încheie, nu e problema mea. Cred că e cea mai bună opțiune pentru Dinamo, pentru că așa vom putea transfera jucători. Mergem în Turcia, vom juca două amicale, unul cu Galatasaray, acolo voi vedea jucătorii”, a declarat Dușan Uhrin, potrivit digisport.ro.

Dinamo a mai fost în insolvență din iunie 2014, când existau datorii de peste 10.000.000 de euro, până în septembrie 2015. În prezent, clubul are datorii de 6.050.000 de euro și supraviețuiește doar din sumele oferite de fanii-acționari din DDB.

"Fabbrini poate pleca"

Dușan Uhrin a vorbit și despre situația lotului de la Dinamo, recunoscând că Diego Fabbrini ar putea pleca de la echipă.

”Eu am contract aici. Nici nu știu câți tineri sunt, jumătate de echipă, știu 75% dintre ei. Am lucrat normal până acum, am avut o săptămână la Săftica, totul a fost bine. Cred că jucătorii și-au recuperat toate restanțele, cei care vor rămâne aici. Va fi un sezon greu, avem cinci săptămâni de pregătire, nu ne putem pregăti complet, dar sper că va fi totul bine.

Poate că sunt jucători care vor să plece, dar nu pot acum. Fabbrini poate pleca, dar nu știu ce va fi cu el, depinde de el. Nu sunt oferte pentru niciun jucător. Am o listă cu jucătorii pe care îi vreau, am avut o listă mai mare, dar acum, în situația asta, toată lumea așteptă să vadă ce va fi”, a transmis Dușan Uhrin.

