Dezbaterea prezidențială din SUA. Harris: ”Un Joe Biden puternic” / CNN: ”A fost înspăimântător”

Vicepreședintele Kamala Harris a reacționat după prima dezbatere prezidențială dintre Joe Biden, actualul președinte al SUA, și Donald Trump, fost președinte, candidații la Casa Albă.

Harris a afirmat într-o intervenție la CNN că această primă dezbatere a mers prost pentru Biden, dar că a avut ”un final puternic”

”Da, a existat un început lent, dar a fost un final puternic”, a declarat Harris la începutul interviului cu prezentatorul CNN Anderson Cooper, la o oră după încheierea dezbaterii.

Mai mulți dintre liderii democrați se gândesc dacă nu e momentul ca Joe Biden, 81 de ani, să renunțe la candidatură, a afirmat Cooper, care a întrebat-o pe Harris ce părere are despre acest subiect, mai ales în urma prestației de la dezbatrea preziențială.

Kamala Harris a răspuns că ea a văzut ”ceea ce au văzut și cetățenii americani” și că ”ideile și prestația au arătat un Joe Biden puternic”.

A fost momentul în care Anderson Cooper a întrerupt-o, vorbind peste: „Ba a fost înspăimântător pentru cei din fața televizoarelor”.

Întrebată ulterior dacă este îngrijorată, Harris a reiterat punctul de vedere: ”A fost un început lent, acest lucru este evident pentru toată lumea. Nu am de gând să dezbat acest aspect. Vorbesc despre alegerea din noiembrie”.

