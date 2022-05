Dan Nica: 13 ţări europene, între care şi România, mai puţin performante. Principiul solidarităţii e frumos, dar nu funcţionează

"Vreau să vă spun că birocraţia de la Bruxelles o ştim cu toţii, e la un nivel superior celei din România. Problema noastră este să ne adaptăm regulilor care există acolo. Birocraţia există pentru toţi membrii UE, nu doar pentru noi. Nu cred că e o scuză ca noi să nu aplicăm la toate proiectele. Spunea domnul rector (n.r. Lucian Georgescu, rectorul Universităţii Dunărea de Jos Galaţi) că am fost raportor, şi sunt în continuare, pe programul de cercetări europene, unde sunt 100 de miliarde de euro. În precedentul program, am constatat că România nu exista, practic. Erau nişte proiecte, dar mai mult să fie de culoare, să fie şi din România cineva.

Îmi aduc aminte că am discutat cu un profesor din programul Horizon 2020 şi l-am întrebat dacă sunt proiecte şi din România. Şi mi-a spus că se bucură să îmi spună că este, într-adevăr, un proiect din România. Fericit, l-am întrebat despre ce e vorba. Mi-a spus că era despre istoria Regatului Valah din Franţa în secolul XIV. Am rămas şocat. Acesta e un proiect în care România figurează? Atunci am avut un semnal de alarmă şi mi-am dat seama că problema e lungă. Sunt şi chestiuni de prejudecată, dar e şi faptul că cei din România au acces mai dificil. Există şi o condiţie obiectivă: ca să ai succes, trebuie să faci parte din consorţii, consorţiile se bazează pe reputaţie. Pe vremea aia era şi Marea Britanie, deci erau universităţile mari acolo.

"Surpriza mea cea mare a fost că cineva din România a spus că ar fi pomană"

Ce am schimbat în programul ăla? Am pus o prevedere care se cheamă Wider, iar asta înseamnă că pentru ţările mai puţin performante, adică vreo 13, s-a pus o sumă de 5 miliarde de euro care să fie utilizată doar de aceste ţări. Nu a fost uşor, nimeni nu vrea să împartă banii. Principiul solidarităţii e o chestiune frumoasă, dar care nu funcţionează. Surpriza mea mare a fost că şi cineva din România a spus că acest mecanism ar fi o pomană. Nu, acest mecanism este special pentru ca această barieră a celor 13 ţări mai puţin performante să fie depăşită, să aibă acces la bani", a declarat Dan Nica, europarlamentar PSD, în emisiunea "La sud prin sud-est".

