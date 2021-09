Dan Barna, despre actualul Guvern: Are un picior rupt și o gleznă scrântită

Întreaga discuție politică se învârte în acest moment în jurul congresului PNL, spune Dan Barna. Liderul USR PLUS crede că moțiunea nu va ajunge la vot și spune că guvernul format acum „are un picior rupt și o gleznă scrântită”, scrie Mediafax.



Barna spune că și-ar dori ca marți să se voteze moțiunea de cenzură, însă din ce a văzut în ultimele zile în Parlament „acest bloc solidar Cîțu - Ciolacu, PSD - PNL, probabil va bloca votul. Eu cred că moțiunea nu va ajunge la vot”.



„Suntem într-un cadru de încălcare grosieră a Constituției”, a afirmat, joi seara, liderul USR PLUS la Digi24.

Discuții în jurul congresului PNL





Barna a adăugat că întreaga discuție politică se învârte în acest moment în jurul congresului PNL.



„Acest premier nu mai are sprijinul nostru, USR PLUS este bloc în spatele acestei decizii de a avea un nou premier și de a discuta eventuala continuare a coaliției cu un alt premier”, afirmă Barna: „suntem gata să ne așezăm la masă cu un nou premier”.



Dacă PNL propune un nou premier, într-o săptămână „putem să fim înapoi în viteză de croazieră”.



În ce privește guvernul format acum, Barna e de părere că este „un guvern care are un picior rupt și o gleznă scrântită”, iar toate datele de acum arată că lucrurile vor fi lămurite de congresul PNL.

PNL are trei soluții. Orban: Refacerea coaliţiei cu USR-PLUS, guvernarea împreună cu PSD sau opoziţia

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Constanţa, că partidul are în momentul de faţă trei variante: refacerea coaliţiei cu USR PLUS, guvernarea împreună cu PSD "pe faţă sau pe spate" sau intrarea în opoziţie, reiterând ideea că cea mai bună soluţie este guvernarea în formula stabilită după alegerile parlamentare, scrie Agerpres.



"Eu spun că varianta a doua înseamnă varianta a treia, numai că nu înseamnă acum. Sigur că nicicând nu trebuie să excluzi în evaluările politice diferite posibilităţi şi alternative care există, dar eu fac politică de 31 de ani. Cel mai mare duşman al României sunt avatarurile Partidului Comunist sub diferitele lor forme, cum s-au numit, FSN, FDSN, PDSR, PSD. Au cultivat iluzii, i-au învăţat pe oameni că pot să primească fără efort, şi-au bătut joc de toate sistemele publice, au menţinut subdezvoltarea în România, au alungat milioane de români afară (...) şi pur şi simplu au fost un rău pentru România. Poate unii îşi imaginează că putem face vreo brânză cu varianta a doua. (...) Nu există alternativă onorabilă pentru noi, nu există altă soluţie decentă care să permită cât de cât să ne atingem obiectivele, decât actuala formulă de guvernare, iar actuala formulă de guvernare nu mai este posibilă cu Florin Cîţu prim-ministru", a menţionat Orban.

