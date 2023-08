Cum poți să fii furat, din neatenție, la supermarket / „Revoltată, casiera mi-a spus cu un ton acid să nu mă rățoiesc la dânsa“ / foto

Adrian Crețu, un cetățean care a mers la supermarket să-și facă niște cumpărături, era cât pe ce să fie furat . Acesta a relatat pe Facebook întreaga experiență prin care a trecut și atitudinea angajaților supermarketului în cauză.

„Bună ziua. Am să vă povestesc puțin ce am pățit azi la Kaufland, Lugoj, când am mers să fac puține cumpărături. Am luat puțin din fiecare. Am ajuns la casa de marcat, casiera a scanat produsele, am scos cardul, am achitat.

Acum este surpriza. M-am uitat în coș, La bonul fiscal (mi s-a părut că este cam mult). Am verificat cu atenție bonul și am văzut că pentru 0,22 gr. am achitat suma de 141 RON.

Am adus la cunoștință doamnei casieră că nu a fost atentă la scanat (deși avea vechime de peste 3,5 ani). Și să își ceară scuze de eroarea comisă.

Revoltată, îmi răspunde cu un ton acid să nu mă rățoiesc la dânsa. Ok. M-am depărtat de casa de marcat și am așteptat circa 10 minute că să vina cineva la biroul de informații să-mi restituie diferența de bănuți. Deci, atenție! Verificarea bonului fiscal este obligatorie, dacă nu vreți să achitați erorilor de sistem sau neatenția casierului“, a scris Adrian Crețu.

CITEȘTE ȘI - Primul supermarket prins că nu respectă decizia de scădere a prețului la alimente / foto

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News