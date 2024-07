Excelența Sa Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, a vorbit, în exclusivitate pentru trustul DC Media Group, despre organizațiile teroriste din Orientul Mijlociu.

„Orientul Mijlociu se află în umbra Iranului, deoarece, de când a avut loc Primăvara Arabă în 2010, iar acest vid s-a produs odată cu prăbușirea multor țări arabe, Iranul a folosit imediat acest vid pentru a-și introduce agenții în regiune. Și i-a înarmat cu cantități uriașe de arme. Astfel, astăzi avem organizații teroriste precum Hezbollah, precum Houthi din Yemen, precum Hamas. Sunt echipați cu arme pe care nici măcar armatele convenționale din Europa nu le au: rachete balistice, drone avansate, arme care sunt foarte periculoase.

Și am văzut acum, ca urmare a atacului neprovocat al Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie, că toate aceste arme au fost desfășurate și chiar trase asupra Israelului.

Deci, acest lucru nu a schimbat hotărârea noastră de a urmări obiectivele propuse de guvern. Vorbim despre eradicarea completă a capabilităților militare ale Hamas și despre aducerea înapoi a ostaticilor. Până în prezent, am reușit să distrugem aproximativ 24 de batalioane ale Hamas în interiorul Fâșiei Gaza. Așadar, începând de astăzi, Hamas nu mai poate opera într-un mod organizat, așa cum făcea înainte, deoarece nu mai are lanțul de comandă și infrastructura pe care le avea în trecut.

Sediu Hamas sub biroul principal al UNRWA

Prin urmare, am reușit să neutralizăm capacitatea lor de a lansa rachete către centrul țării noastre. Am ucis aproximativ 15.000 de teroriști Hamas. Am distrus sute de kilometri de tuneluri, inclusiv tuneluri strategice”, a precizat E.S. Reuven Azar.

”Credem că am reușit să neutralizăm, să lovim, să rănim alți 15.000. Și asta pe lângă infrastructura, așa cum am spus, de sute de kilometri de tuneluri, dintre care unele dintre ele aveau fabrici de arme, centre de comandă și control, sediul de informații al Hamas care era de fapt încorporat sub biroul principal al UNRWA din Gaza.

Așadar, imaginați-vă că aveți o organizație ONU deasupra și aparatul de informații al Hamas care se alimentează din electricitatea și comunicațiile lor, iar întreaga operațiune a Hamas este încorporată sub UNRWA, încorporată sub spitale”, a mai declarat ambasadorul.

„Am fost șocați să aflăm că și ei erau sub spitale”, a precizat Bogdan Chirieac.

Abuz de reguli internaționale

„A fost o metodă. Sistemul Hamas este foarte simplu. Se face abuz de orice regulă internațională. Și, de fapt, se folosesc de faptul că în lumea civilizată avem reguli pentru a-și crea un avantaj. Astfel, pentru ei, ambulanțele sunt doar un mijloc de transport al teroriștilor. Pentru ei, spitalele sunt doar un loc în care poți amplasa un sediu al organizației tale.

Și chiar și acum, când am reușit să scoatem Hamas din locurile în care se aflau înainte, se infiltrează în zonele umanitare pe care le-am desemnat pentru persoanele pe care vrem să le scoatem din calea pericolului. Deci, de fapt, aceasta este o metodă a Hamas de a încerca să supraviețuiască.

Este o metodă a Hamas de a încerca să aducă un număr cât mai mare de civili pentru că ei cred că dacă numărul civililor crește, atunci Israelul va fi presat să oprească războiul. Așa că se folosesc de ostatici. Își folosesc propria populație pentru a încerca să oprească Israelul din a-și urmări obiectivul. Dar noi nu ne vom opri. Acționăm în conformitate cu dreptul internațional. Nu țintim decât obiective militare. Din păcate, de multe ori sunt implicați civili, deoarece Hamas încearcă să se ascundă în spatele lor.

Dar, până la urmă, ceea ce se întâmplă este că Hamas este pe fugă. Am reușit să aducem înapoi mai mult de jumătate dintre ostatici, după cum știți. Unii dintre ei au fost implicați în schimburile pe care le-am încheiat, iar aproximativ 27 dintre ei au fost implicați în operațiuni militare prin care i-am recuperat. Din păcate, 20 dintre ei au murit, 7 dintre ei sunt în viață”, a mai explicat ambasadorul Azar.

