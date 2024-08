Cum arătau restaurantele fast food in vremea Imperiului Roman și ce mâncau cetățenii acum 2000 de ani / foto în articol

Numele în sine este derivat din cuvintele grecești thermos (fierbinte) și poleo (a vinde), evidențiind funcția principală a acestor locații, potrivit Heritage Daily.

Aceste magazine erau destinate în principal de claselor de jos și de mijloc care locuiau în insulae (cladiri de apartamente), ceea ce a dus la disprețul termopoliei de către clasele superioare.

Thermopolia era formată de obicei un blat de piatră în formă de L, în care se aflau vase borcane de teracotă (numite dolia) în care se stocau alimente sau băuturi calde și reci gata de consumat.

Magazinele mai extravagante au fost decorate cu fresce sau mozaicuri colorate, înfățișând diverse alimente, animale sau scene mitologice – servind atât o funcție decorativă, cât și una informativă pentru a face publicitate unora dintre opțiunile de meniu.

Ofertele de fast-food au variat și au fost adaptate pentru a satisface gusturile locale și ingredientele disponibile.

Ofertele populare au inclus supe și tocane făcute din diverse tipuri de carne și fructe de mare. Mâncărurile erau preparate de obicei din rață, pui, capră, porc, pește și melci, adesea însoțiți de legume sau garum, un sos de pește fermentat. Gustările fără carne oferite erau reprezentate de fructe și brânzeturi de sezon, precum și pâine și produse de patiserie.

De asemenea, erau furnizate băuturi, cum ar fi vinuri amestecate cu apă sau mirodenii, sau pentru clasele inferioare, o băutură obținută prin amestecarea apei și oțetului de vin cunoscută sub numele de Posca.

Thermopolia descoperită în situri precum Pompeii și Herculaneum demonstrează că mesele de tip fast-food nu a fost doar o inovație modernă, ci au fost și foarte populare în antichitate.

Într-un fel, termopolia Romei antice a fost precursoarea restaurantelor fast-food pe care le cunoaștem astăzi. Ele au îndeplinit o funcție vitală în viața urbană, satisfăcând nevoile unei populații diverse.

