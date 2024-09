Cum a ajuns un cuplu să facă 3.000 de euro pe lună în plus. „Am realizat rapid că există o oportunitate”

Un cuplu din Croydon, sudul Londrei, a dezvoltat o afacere „secundară” profitabilă, generând 30.000 de lire pe an (n.r. 35.700 euro) prin proiectarea și închirierea de... autorulote. Potrivit tabloidului britanic Express, Anna, agent de turism, și Sergio, mecanic, au achiziționat o autorulotă uzată în 2020. Aceștia au transformat-o și au călătorit cu fiul lor în vârstă de un an în Marea Britanie, în contextul restricțiilor impuse călătoriilor internaționale.

Cerere și ofertă

După ce familia și prietenii au observat numeroasele lor excursii, au început să primească cereri pentru a împrumuta autorulota. Realizând potențialul acesteia ca o „afacere secundară”, cuplul a listat autorulota pe platforma Camplify în septembrie 2021.

În primul an, au închiriat autorulota către aproape 20 de familii și cupluri. Acest succes i-a determinat să achiziționeze încă două autorulote, pe care le-au renovat și le-au adăugat pe platforma Camplify pentru a-și extinde afacerea în continuă creștere.

Anna a povestit: „Aveam un băiețel de un an în 2020, foarte activ și mereu dornic de atenție. Acest lucru ne înnebunea, iar soțul meu încă lucra cu normă întreagă. Ne doream o aventură, așa că am decis să cumpărăm o autorulotă. Am cumpărat-o de la o familie care o folosea pentru călătorii în Marea Britanie când copiii lor erau mici, dar deja nu mai aveau nevoie de ea”.

„Soțul meu s-a ocupat de mecanica autorulotei, în timp ce eu m-am ocupat de interior – durează cam două până la patru luni pentru a transforma o autorulotă. Cu toate acestea, odată ce am început să o folosim, prietenii noștri ne-au cerut imediat să o împrumute pentru propriile excursii, și am realizat rapid că exista o oportunitate de a o închiria”, a adăugat britanica.

Trei autorulote generează aproape 3.000 de euro pe lună

Ca rezultat, cuplul deține acum un Peugeot La Van, un Chausson Flash și un Renault Master. „Facem în jur de 8.000 până la 10.000 de lire pe an cu fiecare”, a mai punctat mămica.

„Este nevoie de mult timp și efort pentru a gestiona afacerea și a fost multă muncă pentru a ajunge în punctul în care suntem acum, dar eu am lucrat anterior în industria hotelieră și acest lucru îmi oferă o platformă pentru a recrea acea experiență. Îmi place la nebunie. Este ca un mini-hotel pe roți și suntem mereu la dispoziție, 24/7, când autorulotele sunt închiriate, pentru a rezolva orice problemă”, a conchis tânăra.

