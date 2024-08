Culiță Sterp a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare

Sentința, pe scurt:

”Condamnă inculpatul Sterp Nicolae, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe … Condamnă inculpatul Sterp Nicolae, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului. Contopește potrivit tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă, aplicând pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care va adăuga un spor de o treime din durata celeilalte pedepse (6 luni), rezultând în final pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare”, conform sentinței, care nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

De asemenea, Culiță nu mai are dreptul să conducă nicio categorie de vehicule. Totodată, va trebui să execute 70 de ore în folosul comunității.

În luna noiembrie 2022, Culiță Sterp a provocat un accident în centrul Clujului. Apoi, manelistul ar fi fugit de polițiști, fiind găsit într-o toaletă din apropiere.

Ce spunea Poliția din Cluj

"Cu privire la evenimentul rutier produs la data 17 noiembrie a.c., în jurul orei 02.00, în centrul municipiul Cluj-Napoca, în care au fost implicate două autoturisme, Compartimentul de Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive", transmitea IPJ Cluj, la vremea respectivă.

Cum s-a petrecut accidentul în care a fost implicat manelistul Culiță Sterp - Video

Două mașini s-au ciocnit într-un accident, în noiembrie 2022, în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. Manelistul Culiță Sterp a fost una dintre persoanele implicate. Culiță Sterp, care conducea un bolid de lux, de culoare albastră, a forțat culoarea roșie a semaforului și s-a izbit ulterior de o altă mașină de culoare albă care mergea regulamentar, pe culoarea verde, precum se poate observa și într-un video apărut în spațiul public după accident. Vezi video aici!

Declarațiile lui Culiță de la Judecătoria Cluj-Napoca

Culiță a susținut faptul că nu a fugit de la locul accidentului, ci doar l-a trecut la baie și, astfel, a ajuns la o toaletă publică din apropiere. ”Având un sentiment ciudat că mă trecea la baie și nu-mi amintesc cum s-a produs accidentul rutier. Când mi-am revenit, țin minte că eram în parcul din spatele Teatrului. Am aflat de la dosar că a durat 15 -20 minute, dar lucrurile s-au petrecut foarte repede, nu am conștientizat cât a durat starea de șoc. Când am auzit ambulanța, mi-am revenit, m-am prezentat polițiștilor și le-am spus că eu sunt șoferul implicat în accident”, a declarat Culiță Sterp.

