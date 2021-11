Croaziere doar pentru persoanele vaccinate. Companiile, reguli pentru toţi cei mari de 5 ani

"În contextul în care ridicăm ancora din nou, sănătatea şi siguranţa oaspeţilor noştri, dar şi a membrilor echipajului şi a angajaţilor, este o prioritate de top. Ne concentrăm pe a opera navele noastre într-un mod responsabil care continuă să creeze magie pentru toţi cei de la bord", a transmis compania Disney Cruise Line. Astfel, de la 13 ianuarie 2022, toţi cei de peste vârsta de 5 ani care urcă la bord trebuie să fie vaccinaţi, în timp ce copiii sub vârsta de 5 ani trebuie să aibă asupra lor un test negativ nu mai vechi de 3 zile, dar nu mai nou de 24 de ore înaintea plecării.

În SUA, FDA a autorizat vaccinul Pfizer şi pentru copiii cu vârste între 5 şi 11 ani.

"Reluăm croazierele gradual, cu o abordare care să pună accent pe măsurile de siguranţă şi sănătate", a mai transmis compania, citată de CNN.

Navele de croazieră cu pasageri nevaccinaţi, interzise pe o insulă celebră

Autorităţile din Bahamas au dispus ca din 3 septembrie să permită acostarea navelor de croazieră doar dacă toţi pasagerii de peste 12 ani sunt vaccinaţi anti-COVID-19, au informat mass-media locale citate de EFE.

Dacă o navă de croazieră intenţionează să acosteze, căpitanul trebuie să solicite echipajului şi pasagerilor să prezinte certificatul de vaccinare Biroului Medical al Portului. Toţi pasagerii de peste 12 ani trebuie să facă dovadă vaccinării în momentul îmbarcării.

Există şi unele excepţii de la noua regulă, de exemplu dacă un vas de croazieră are nevoie să acosteze din motive de urgenţă sau dacă vreun pasager trebuie să primească asistenţă medicală. Bahamas nu este singurul teritoriu din Caraibe care a impus ordine stricte pentru vizitarea insulei în urma răspândirii variantei Delta.

Şi alte teritorii, precum Insulele Virgine şi Puerto Rico au adoptat măsuri stricte, la începutul lunii august, care nu permit debarcarea pasagerilor nevaccinaţi anti-COVID-19.

În septembrie, Royal Caribbean International preconiza reluarea croazierelor a şapte nave ale companiei Freedom of the Seas între Miami (Florida, SUA) şi Bahamas. Alte şapte vase de croazieră de la Mariner of the Seas îşi vor relua rutele din Cape Canaveral (Florida) până în Bahamas.