Controversa cu pepenii din România. Sorin Constantinescu i-a testat, a trimis probe la laborator și a găsit concentrații depășite de pesticide / video viral

Într-o filmare publicată pe pagina sa de YouTube și pe canalul de TikTok, Sorin Constantinescu, om de afaceri, demonstrează că pepenii din România conțin cantități uriașe de pesticide. El a plătit aproximativ 2.000 de euro pentru a trimite mostre de pepene la analize în Belgia, după ce anterior a testat fructul cu un aparat deja devenit celebru în țara noastră care arată cantitatea de nitriți din diferite produse.

„In România, nu este reglementată din punct de vedere legal, cantitatea maximă de nitraţi. Poate să fie orice cantitate, poate să explodeze pepenele că statul nu are nici o treabă. Nitraţii aceştia provin din azotul care se pune în sol ca să-i ajute să crească mai repede. Prima mea postare cu pepenele şi cu analizele a stârnit o grămadă de controverse. A împărţit internetul în două: unii oameni au fost de acord cu mine că previn şi că atrag atenţia asupra pericolului care se află în farfurie, alţii m-au înjurat şi m-au blamat că vreau să ucid producătorii locali.

De fapt, totul a pornit de anul trecut de când s-au îmbolnăvit nepoţii mei după consumul unui pepene şi au avut două săptămâni probleme, cu burtă, cu febră şi cu spital. Acum vreo trei luni am fost la un şef de depozit al unui mare supermarket care distribuie în toată ţara legume şi fructe şi el mi-a arătat acest aparat. Nu am spus niciodată că acest aparat este 100% exact şi că măsoară la milimetru. Am spus că poate să vă ajute să ştiţi dacă puteţi să consumați sau nu puteţi să consumaţi un anumit produs. Poate să dea o eroare, dar dacă rezultatul este pe verde, sigur e bun de consumat, dacă este roşu, dar doar puţin depăşită limita, la fel. Dar dacă limitele sunt depăşite de cinci ori, de şapte ori, de zece ori… înseamnă că avem o problemă şi că trebuie să ne ferim. Zilele astea am discutat cu o grămadă de specialişti, ingineri agronomi, specialişti în chimie, care mi-au explicat exact cum funcţionează toate substanţele astea.

Dacă s-ar pune în cantităţile indicate pe prospect nu s-ar întâmpla nimic rău. Problema este însă că unii producători sunt foarte lacomi şi vor să iasă cu pepeni din iunie pe piaţă. Am observat că din iunie au început să iasă pepeni în România. După ce am anunţat public pe Facebook, pe Instagram, pe Tik Tok că merg la oricine care e sigur că nu a depăşit gradul de substanţe, toţi mi-au spus că se coc peste două săptămâni,” a spus omul de afaceri în videoclipul de mai jos.

Cantități uriașe de pesticide

Sorin Constantinescu a prezentat apoi rezultatele analizelor efectuate în mai multe laboratoare, inclusiv în Belgia, care aarătau niveluri uriașe de substanțe toxice în pepeni.

„Am făcut peste 10 analize la tot felul de produse. Aceste analize de laborator pe care am plătit pentru fiecare în jur de 200 de euro mi-au confirmat ceea ce am spus eu. Pe acest pepene, aparatul l-a indicat cu nitrații în jur de 800. Laboratorul a arătat nitrații la 843, deci confirmă ce spune aparatul. De asemenea, un pepene galben care are depășit fluazivopul (un ierbicid) de 30 de ori. Un alt pepene de la supermarket mie mi-a dat 450 pe aparat și în laborator mi-a dat 349.

În România nu este reglementată cantitatea de nitrați. Pot să fie oricâți nitrați, poate să explodeze pepenel, că statul nu are treabă. Nitrații provin de la azotul care se pune în sol pentru a-i ajuta să crească mai repede. Nitrații la pătrunjel sunt la 2070 în rezultatul de laborator

La banane, nitrații trebuie să fie maxim 200 și în laborator sunt la 843. Analizele la roșiile din piață au ieșit bune, dovleceii la fel“, a mai spus Sorin Constantinescu.

Mai multe detalii despre nitrații din fructe și legume, în videoclipul de mai jos.

