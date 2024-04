Consiliul de Securitate al ONU, răspuns până la finalul lunii la cererea de aderare a palestinienilor: Un moment istoric

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) a anunțat că va da până la finalul lunii aprilie un răspuns la cererea palestinienilor de aderare, cu drepturi depline, la ONU. În ciuda faptului că Israelul denunță acest demers, partea palestiniană consideră că este ”un moment istoric”, notează AFP, citat de Agerpres.

”Consiliul a decis că această deliberare ar urma să aibă loc în luna aprilie”, a declarat ambasadoarea malteză Vanessa Frazier, care asigură președinția prin rotație a Consiliului.



În septembrie 2011, președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a lansat procedura solicitând ”aderarea statului Palestina la ONU”, care nu a fost niciodată finalizată. Palestinienii au obținut în cele din urmă în noiembrie 2012 statutul de ”stat observator nemembru”.



Evidențiind ofensiva israeliană din Fâșia Gaza, săptămâna trecută ei au relansat cererea de aderare într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate, care a inițiat luni procesul de examinare.



”Este un moment istoric”, a comentat ambasadorul palestinian la ONU, Riyad Mansour. Chiar dacă succesul este mai mult decât puțin probabil.

On the State of Palestine admission to the UN????????, Amb Dr. Riyad Mansour highlighted the historic ties with Algeria,including ???????? Declaration of Independence in Algeria in 1988.We are honored that @AlgeriaUN is representing the Arab Group in the SC as we apply for membership ???????????????????????? pic.twitter.com/hHM3oBAaLt