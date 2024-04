Condamnatul Michael Dewayne Smith urmează să fie executat; cazul reînnoiește dezbaterile despre pedeapsa cu moartea

Michael Dewayne Smith, în vârstă de 41 de ani, urmează să primească o injecție letală joi, după condamnarea și condamnarea la moarte pentru omorul lui Janet Moore, în vârstă de 41 de ani, și al lui Sharath Pulluru, în vârstă de 22 de ani, în două împușcături separate în februarie 2002, relatează Associated Press.

Smith ar fi prima persoană executată în Oklahoma în acest an și al doisprezecelea deținut executat de când statul a reluat execuțiile în 2021, după o pauză de aproape șapte ani cauzată de problemele cu execuțiile din 2014 și 2015.

În timpul unei audieri de grațiere luna trecută, Smith și-a exprimat „cele mai profunde scuze și cele mai profunde regrete pentru familiile” victimelor, dar a negat că ar fi responsabil.

„Nu am comis aceste crime. Nu am ucis aceste persoane”, a spus Smith, rupându-se din când în când în lacrimi în timpul discursului său de 15 minute în fața consiliului, care i-a respins cererea de grațiere cu votul 4-1. „Eram drogat. Nici măcar nu îmi amintesc că am fost arestat.”

Procurorii spun că Smith era un membru nemilos al unei bande care a ucis ambele victime în acte răzbunătoare greșite și și-a recunoscut implicarea în crime la poliție și alte două persoane. Ei pretind că l-a ucis pe Moore pentru că îl căuta pe fiul ei, pe care a crezut în mod greșit că i-a spus poliției despre locul său. Mai târziu în aceeași zi, procurorii spun că Smith l-a ucis pe Pulluru, un angajat de magazin, pe care Smith credea că l-a lipsit de respect pe banda sa în timpul unui interviu cu un reporter de la un ziar.

Avocatul lui Smith, Mark Henricksen, a argumentat că Smith suferă de dizabilități intelectuale, o condiție agravată de ani de consum intens de droguri, și că viața lui ar trebui să fie cruțată și ar trebui să i se permită să-și petreacă restul vieții în închisoare. Henricksen a spus că Smith era într-o ceață indusă de PCP când a mărturisit la poliție și că elementele cheie ale mărturisirii sale nu sunt susținute de fapte.

Unde mai este legală pedeapsa capitală

Pedeapsa capitală continuă să fie o realitate în multe state ale lumii. Deși tendința globală este de abolire, 55 de țări o mențin în legislație și o aplică pentru diverse infracțiuni.

Statele Unite ale Americii sunt un exemplu semnificativ, unde pedeapsa capitală este legală la nivel federal și în 27 de state. Infracțiunile pentru care se poate aplica includ crima cu premeditare, trădarea, spionajul, și uneori terorismul. Metodele de execuție variază de la stat la stat, cele mai frecvente fiind injecția letală, electrocutarea, spânzurarea și gazarea.

China este un alt caz important, unde pedeapsa capitală este utilizată frecvent pentru o gamă largă de infracțiuni, inclusiv corupția, traficul de droguri și evaziunea fiscală. Execuțiile se realizează prin injecție letală sau prin împușcare.

Japonia, Pakistanul și Iranul sunt alte state care aplică pedeapsa capitală pentru diverse infracțiuni. În Japonia, execuția se realizează prin spânzurare, în timp ce în Pakistan și Iran se utilizează frecvent spânzurarea și, respectiv, decapitarea.

Există și state care au abolit pedeapsa cu moartea în practică, deși nu au eliminat-o complet din legislație. Un exemplu este Turcia, care a abolit-o în 2002, dar o poate reintroduce în caz de război sau terorism.

România a abolit pedeapsa capitală pentru infracțiunile politice, tortură și flagrant prin Constituție. A fost desființată complet din Codul penal în 1922, cu excepția perioadelor marțiale sau de război.

ONG-urile pentru drepturile omului se opun vehement pedepsei capitale. Ele o consideră a fi o violare fundamentală a drepturilor omului, în primul rând a dreptului inalienabil la viață. ONG-urile evidențiază caracterul crud, inuman și degradant al pedepsei cu moartea, subliniind riscurile ireversibile care rezultă din posibilele erori judiciare. Nu există dovezi solide că pedeapsa capitală are un efect descurajator mai puternic asupra criminalității în comparație cu detenția pe viață.

Mai mult, ONG-urile aduc argumente legate de discriminare, observând că pedeapsa cu moartea tinde să fie aplicată într-o manieră disproporționată grupurilor vulnerabile precum minoritățile sau persoanele cu situație financiară precară. Organizații precum Amnesty International, Human Rights Watch, și diverse organisme ale Națiunilor Unite militează pentru eliminarea globală a pedepsei capitale, promovând alternative umane și eficiente în materie de justiție penală.

