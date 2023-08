„Com um quilo de carne de porco e um litro de vinho não se morre de fome”. Dinu Gîndu: „El m-a învățat prima propoziție!” / VIDEO

„N-ai cum să nu iubești limba portugheză și Portugalia, având în vedre că Portugalia este singura țară, care are Ziua Națională de ziua Poetului Național, Luís de Camões. Este un lucru frumos și este o frumoasă formă de respect să înveți limba comunității în care trăiești. Prima frază în portugheză am învățat-o în Argentina, de la fostul ambasador al Braziliei în Argentina, care mi-a acordat o atenție foarte mare și el m-a învățat prima frază în portugheză, care sună exact ca în limba română, dacă ești din Botoșani, eu am o parte din familia extinsă în Botoșani. Să îmi spui dacă înțelegi ceva: „Com um quilo de carne de porco e um litro de vinho não se morre de fome.” Deși limba română a reținut cele mai multe cuvinte din limba română, portughezii se apropie de noi. Evident că există și multe fraze din care chiar nu poți să înțelegi nimic.” a subliniat Dinu Gîndu.

