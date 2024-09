Citește și: Cum va fi vremea până pe 14 octombrie. ANM, prognoza meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, avertizări nowcasting Cod galben de ceață, valabile în zone din Transilvania și Maramureș, în următoarele ore.

Potrivit meteorologilor, până la ora 8.00, în zona joasă a județului Maramureș (Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Suciu de Sus, Cupșeni, Cicârlău, Cernești, Lăpuș, Fărcașa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Ardusat, Coroieni, Groșii Țibleșului, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Băsești, Coltău, Vima Mică, Asuaju de Sus, Gârdani, Oarța de Jos, Bicaz, Sălsig, Coaș, Boiu Mare, Ariniș), județul Sălaj (Gâlgău, Ileanda, Poiana Blenchii, Rus), județul Cluj (Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Vad), zona joasă a județului Satu Mare (Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Lazuri, Supur, Halmeu, Odoreu, Călinești-Oaș, Vetiș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Bătarci, Sanislău, Vama, Berveni, Bogdand, Beltiug, Micula, Hodod, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Căpleni, Gherța Mică, Pișcolt, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Doba, Bârsău, Andrid, Căuaș, Santău, Porumbești, Homoroade, Pomi, Cehal, Tiream, Valea Vinului, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Agriș, Cămin, Săcășeni); județul Bistrița-Năsăud (Beclean, Nimigea, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu - Mihăiești), se va semnala ceață care determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Până la ora 9.00, intră sub atenționarea menționată, zona depresionară a județului Harghita (Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu) și județul Cluj (Cluj-Napoca, Apahida, Cojocna, Bonțida, Iclod, Feleacu, Jucu, Sic, Căianu, Dăbâca), unde se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

”Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore”, transmit meteorologii.

”Recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, sporind atenția la volan, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea direcției, să evite efectuarea de manevre riscante, să folosească în mod corespunzător luminile din dotarea autovehiculelor și sistemele de dezaburire și să mărească distanța de siguranță dintre autovehicule”, anunță reprezentanții IGPR, prin intermiediul Infotrafic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News