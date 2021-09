Meteorologii au emis joi, 23 septembrie, o informare de vreme deosebit de rece, valabilă până vineri seară în întreaga țară, dar și o avertizare Cod galben de vânt puternic în zona de munte.

Informarea meteorologică este în vigoare până vineri, la ora 23.00. Conform acesteia, la munte, vântul va avea intensificări cu viteze de peste 55-60 km/h, iar începând din noaptea de joi spre vineri, la altitudini mari, rafalele vor depăși 80 km/h.

Temporar, intensificări ale vântului se vor semnala joi și în regiunile estice, sud-estice și în extremitatea de sud-vest, cu viteze de 40-50 km/h, iar vineri în cea mai mare parte a teritoriului, local cu rafale în general de 50-60 km/h.

Vremea se va menţine deosebit de rece în toată țara, iar în timpul nopții în depresiunile intramontane și în dealurile subcarpatice din sud vor fi temperaturi minime de 0-3 grade, favorizând izolat producerea brumei.

De asemenea, meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic la altitudini de peste 1.700 de metri. Avertizarea este în vigoare de joi, de la ora 21.00, până vineri, la ora 23.00. În acest interval, la munte, vântul va avea intensificări susținute cu rafale ce vor depăși 90-100 km/h.

Val de frig în România. E timpul pentru cauciucurile de iarnă? Titi Aur, anunţuri

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat în exclusivitate pentru DC NEWS dacă este nevoie ca şoferii din România să treacă pe cauciucurile de iarnă, având în vedere scăderile bruşte de temperatură din cele mai multe zone.

„Nu, nu se pune problema. În primul rând, ce trebuie să înţelegem când vorbim de gradele la care trebuie schimbate cauciucurile, vorbim de temperatura solului, nu a aerului. Pământul are o inerţie termică mare, ceea ce înseamnă că oricât de frig ar fi, solul nu ajunge atât de repede la temperatura aerului, nu se răceşte brusc. Faptul că doar într-o seară sau două e o temperatură mai mică, fie ea şi de 0 grade, nu punem cauciucurile de iarnă. Solul nu va ajunge la mai puţin de cele 6 grade Celsius, când e nevoie de cauciucurile de iarnă. Toamna şi primăvara sunt multe perioade de alternanţă, când solul are o temperatură ce variază sub sau peste aceste 6 grade. Pentru un şofer educat, care înţelege mecanismul, este lucru ştiut că dacă maşina are anvelope de vară şi temperatura scade, e suficient să meargă mai încet, mai prudent, în acele ore, pentru că temperatura solului nu va scădea la fel de repede ca cea a aerului. Ideea este să nu mergem toată iarna cu anvelopele de vară sau vara cu cele de iarnă”, a explicat Titi Aur pentru DCNews. Continuarea declarațiilor, AICI!