Clotilde Armand - Sorin Grindeanu, scandal pe tema unei cărţi. "Un nou caz Florin Roman în Guvern"

Sergiu Moroianu, soţul lui Clotilde Armand, i-a cerut ministrului Transporturilor să dea un exemplar al cărţii sale Bibliotecii Naţionale prin intermediul unui live pe Facebook. Soţia sa, primarul Sectorului 1, însă, l-a acuzat pe ministru că ar fi "un nou caz Florin Roman".

"Un nou caz Florin Roman în Guvernul României.

La 5 ani de la declanșarea controversei și la 19 ani de la data apariției, nici un exemplar al cărții lui Sorin Grindeanu nu a putut fi găsit în vreo bibliotecă publică sau pe internet. În spațiul public subzistă o controversă privind una dintre cărțile scrise de viceprim-ministrul Guvernului României și ministru al Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sorin Grindeanu, provocând daune de imagine atât statului român cât și comunității matematice.

Sergiu a pregătit un scurt material despre cazul d-lui Grindeanu (acest Florin Roman al PSD-ului) și a lansat o provocare publică ministrului Transporturilor: să doneze un exemplar al cărții sale la Institutul de matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, spre folosul comunității științifice", a scris aceasta pe Facebook.

Grindeanu, replică acidă

"Am mai răspuns acum 4 ani pe subiectul cărții. Ea există, am arătat-o, e scrisă cu un profesor de matematică, aș zice chiar bun.

Lucrurile sunt foarte clare, mai puțin pentru familia Armand care intrase într-un con de umbră. Doamna Armand a produs atâta gunoi în sectorul 1 încât a început să arunce cu el până la Timișoara. O sfătuiesc să se uite în Sectorul 1 pe care ar trebui să îl administreze și să treacă la muncă.

Ps: Clotilde, vreți să deschidem o acoladă și să vorbim despre Egis sau ne rezumăm la șobolanii, gunoiul și mizeria din sectorul 1?!", a replicat Sorin Grindeanu pe Facebook.

Caz similar la Cluj. Emanuel Ungureanu, recompensă pentru cine găseşte lucrarea de doctorat a lui Boc

Deputatul USRPLUS Emanuel Ungureanu oferă o recompensă de 500 de euro celui care găsește lucrarea de doctorat a primarului Clujului, Emil Boc.

”Emil Boc este lector universitar la UBB și trebuie să fie un model pentru studenți. Am văzut că dl. Boc îi dă lecții de moralitate lui Florin Roman, colegul său de partid. În contextul actual, nu ar fi rău ca domnia sa să se prezinte ca fiind un model de transparență, să își publice pe Facebook lucrarea de doctorat ca să arate cum ar trebui să arate o lucrare științifică etalon. Vrem să vedem de la domnul Boc cum ar trebui să fie redactată o lucrare de doctorat după toate exigențele științifice”, a spus Ungureanu pentru Cluj24.

”Lucrarea mea de doctorat e însă la BCU, a fost vizitată și de prieteni dar mai ales de dușmani. Când au văzut că trece de 1000 de pagini și că este unicat, au tăcut. O fi ceva foarte prețios în lucrarea de doctorat a domnului Boc, ceva invenție, secret de stat. Eu cred că e plagiată, de aceea o ascunde, dar eu sunt un om rău, de aia zic asta”, a spus Ungureanu.

Florin Roman a demisionat din Guvern după o controversă cu o carte

”Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul disertației, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate.” a explicat Florin Roman, pe Facebook.

