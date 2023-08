Cine este controversatul agent secret bulgar asasinat miercuri la Sofia, Bulgaria / Video

Alexei Petrov, în vârstă de 61 de ani, se afla împreună cu un cunoscut 'pe un traseu obişnuit de promenadă' prin zonele înalte ale capitalei Sofia când a fost împuşcat, a declarat presei un responsabil din Ministerul de Interne, care nu a dat alte detalii, în aşteptarea rezultatului anchetei.

O femeie aflată alături de el în momentul atacului a fost rănită. Compania de asigurări Lev Ins, fondată de afaceristul asasinat, a deplâns într-un scurt comunicat 'pierderea unui coleg şi a unui prieten'.

Fost agent al contraspionajului bulgar şi al forţelor antiteroriste, apoi consilier în cadrul serviciului pentru combaterea criminalităţii organizate, Alexei Petrov a fost rănit în anul 2002 într-un incident legat de traficul cu droguri, fiind din nou în 2015 ţinta unui atentat din care a scăpat teafăr.

Devenit expert în securitate în universităţi bulgare şi de asemenea preşedinte al Federaţiei bulgare de Karate, cel care a fost supranumit 'tractorul' - referire la atitudinea sa inflexibilă - a candidat la alegerile prezidenţiale în anul 2011, dar a obţinut doar 1% din voturi.

Bănuit că s-a aflat la conducerea unui grup infracţional specializat în extorcare de fonduri şi denumit 'Octopus' (Caracatiţa), Petrov a fost achitat de justiţie în 2021 şi a reuşit chiar să obţină condamnarea Bulgariei de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru lentoarea desfăşurării procesului său, scrie Agerpres.

