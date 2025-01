Cine este Arthur Brand, detectivul care caută artefactele dacice furate în Olanda

Dar cine este Arthur Brand? Istoric de artă şi consultant în domeniu, Brand a recuperat în cariera sa de detectiv peste 200 de artefacte furate. Interesul său pentru acest domeniu a început încă din vremea când era student în Spania şi a găsit trei monede de argint din perioada romană. Printre cele mai cunoscute artefacte recuperate de el se numără un mozaic vechi de 1600 de ani, dar şi un tablou bizantin care fusese furat în urmă cu patru decenii.

A ajutat, de asemenea, la recuperarea operei "Adolescenţă", a lui Salvador Dali, moment în care a fost descris de CBS ca "Indiana Jones al lumii artei". El a mai recuperat şi inelul lui Oscar Wilde, Buste de Femme al lui Picasso şi The Parsonage Garden at Nuenen, al lui Van Gogh. Alte şase tablouri care au fost furate din Medemblik în septembrie 2023 au fost ulterior livrate fără expeditor la uşa lui Brand o lună mai târziu.

Acesta a scris două cărţi despre artefactele recuperate, iar olandezii au făcut şi un documentar despre munca sa, în iunie 2024.

"Tata a fost profesor de istorie şi, când eram copil, mă ducea des la muzee. Nu îmi plăcea, evident, dar mi se promitea o îngheţată la final. Pe măsură ce am crescut, însă, mi-am dat seama cât de importantă este", a explicat acesta într-un interviu.

Munca lui e ghidată mai ales de cercetare, dar şi de zvonuri.

"În multe cazuri, artefactele trec dintr-o mână în alta în lumea criminală sub formă de plată. Dacă nu există recompensă, artefactele sunt distruse. De aceea încerc să am relaţii aprofundate cu anumite persoane din această lume, astfel încât atunci când aud ceva, mă sună", a mai explicat el pentru The Guardian.

În plus, spune Brand, chiar dacă lucrează îndeaproape cu poliţia, aceasta nu a fost mereu o relaţie uşoară. "La început le-a luat ceva până s-au obişnuit. Eu eram, totuşi, doar un cetăţean. Şi informatorii din grupurile criminale mă văd ca pe un novice. Dar ofiţerii au început să realizeze că nu îşi pot face treaba bine fără ajutorul cetăţenilor. Uitaţi-vă doar la Bellingcat (un grup de jurnalişti de investigaţii din Olanda n.r.). Sunt un grup de nebuni, ca mine, care sunt determinaţi să descopere lucruri pe care CIA nu le poate descoperi", a completat el.

Brand e sigur că hoţii artefactelor dacice vor fi găsiţi

Nu aceeaşi siguranţă o are, însă, şi despre piesele de tezaur.

"Poliția este foarte, foarte informată. În plus, acesta este un caz major în care o comoară națională de artă a României a fost furată. Când am auzit de acest furt, am sperat că au fost luate tablouri. Atunci mai ai o șansă să le recuperezi. În cazul metalelor prețioase este, însă, altceva. Să sperăm că atunci când vor citi, hoții să înapoieze obiectele sau să le vândă, dar în orice caz să nu le topească. Odată ce fac asta, se pot aștepta, de asemenea, ca pedeapsa lor să fie dublată. Dacă respectivul coif va fi găsit, judecătorul va fi mai îngăduitor", a declarat detectivul conform De Telegraaf.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News