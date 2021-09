Cîmpeanu: énoncés devant 40 ministres de l’éducation du monde francophone

Le ministre Cîmpeanu a remercié les ministres de l’éducation présents à l’occasion de la 18ème Assemblé Générale de la Francophonie en soulignant que c’est pour la première fois $n 60 ans, quand a l’Assemblé participent un nombre tellement grand de ministres en fonction.

Le ministre a parlé du projet « la Roumanie Éduqué », qu’il a développé avec le soutien du président de la Roumanie, Klaus Iohannis.

Le projet est destiné à répondre à tous les défis qu’un système d’éducation rencontre en général, mais aussi à des défis spécifiques, tels que ceux générés par la pandémie COVID 19.

Cîmpeanu a remercié ainsi aux membres tant aux membres AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), mais aussi aux membres d’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) et aux membres CONFEMEN pour les discutions bénéfiques qu’ils ont porté au plus haut niveau et pour la disponibilité d’appliquer et de transposer, en fonction des différents intérêts, le modèle du projet « La Roumanie Éduqué » dans d’autres états membres de la francophonie.

« Le projet la Roumanie éduqué, sur lequel on a travaillé pendant une longue période, et dont on espère avoir des résultats qui vont répondre à tous les provocations qui se trouvent devant les systèmes d’éducation », a déclaré le ministre Cîmpeanu.