Chirieac demontează discursul lui Orbán de la Băile Tușnad: Acesta e adevăratul pericol privitor la ceea ce spune premierul Ungariei

Premierul ungar Viktor Orbán s-a aflat în ultimele zile în România, unde s-a întâlnit cu premierul Marcel Ciolacu și a participat la Universitatea de Vară 'Tusvayos' din Băile Tuşnad.

În cadrul evenimentului din județul Harghita, Orbán a susținut un discurs în fața auditoriului maghiar din România în care a încercat să creioneze modul în care crede că se va reconfigura lumea în următoarea perioadă.

„După părerea mea, vine o lume nouă (...) Suntem în cursul unor schimbări cu care nu ne-am mai întâlnit în ultimii 500 de ani. Şi despre ceea ce eu vorbesc acum este modificarea, schimbarea ordinii mondiale, care este un proces pornit din Asia. Foarte pe scurt şi foarte primitiv formulând, în următoarele decenii, sau poate că şi în următoarele secole, Asia va deveni centrul definitoriu al lumii. (...) Eu cred că procesul este inevitabil, pentru că de partea Asiei stă avantajul demografic, avantajul tehnologic, avantajul capitalului şi se echilibrează forţele armate”, a declarat Viktor Orbán.

„Occidentul şi-a formulat din nou aşteptările, spunând: da, trebuie să luaţi poziţie împotriva Rusiei şi, pe baze morale, să vă alăturaţi Occidentului. În schimb, realitatea arată altfel. Majoritatea ţărilor de pe mapamond sprijină Rusia. China şi Coreea de Nord sprijină Rusia, nu ne miră, nu e o mare surpriză. Iranul face acelaşi lucru, cunoscând istoria şi relaţia dintre două ţări, ei bine, sprijinul Iranului e un pic totuşi surprinzător. Apoi, India, supranumită cea mai mare democraţie de pe lume, sprijină Rusia, te cam şochează. Turcia nu acceptă, ca ţară membră NATO, nu acceptă valorile propuse de Occident şi sprijină Rusia, este un lucru absolut surprinzător”, a spus premierul Ungariei.

Chirieac a demontat discursul premierului ungar

Aaflat în platou la Antena 3 CNN, duminică seara, analistul politic Bogdan Chirieac a demontat majoritatea afirmațiilor premierului ungar.

La discursul de la Băile Tușnad „am aflat punctul de vedere al lui Vladimir Putin despre guvernele globale, căci domnul Viktor Orbán este agentul domnului Putin. Pericolul în ceea ce spune domnia sa este că amestecă lucruri perfect reale cu chestiuni imaginare“.

„Pericolul în ceea ce spune domnia sa este că amestecă lucruri perfect reale cu chestiuni imaginare. De pildă, e real că centrul de greutate al lumii se mută către Asia, datorită demografiei. India și China au fiecare în jur de 1,5 miliarde de locuitori. Indonezia are aproape 300 de milioane, Pakistanul are peste 200 de milioane, deci vorbim de jumătate de populația planetei grupată în această parte a lumii, dar totodată George Soros spune că, în secoolul XXI, confruntarea este între democrație și autoritarism. În afară de India, care are o democrație relativ funcțională, în rest sunt doar regimuri autoritare“, a spus Bogdan Chirieac.

„Oare n-a aflat domnul Orbán că săptămâna trecută s-a semnat un acord de apărare, care mie nu mi-a făcut plăcere, între Anglia și Germania? Șubrezești NATO în felul acesta? Poate că nu! Domnul Orbán spune, de asemenea, că politica europeană a făcut implozie. Politica europeană nu a făcut implozie, dar are un proces de reașezare și, fiind o structură profund democratică, se așează mai greu. La Beijing și la Moscova se dă un singur ordin și se execută. În UE, trebuie să agreeze 27 de state, plus cele asociate, iar în NATO trebuie să agreeze 32 de state.

Lucrurile merg mai greu, dar asta nu înseamnă că în cinci ani, UE nu o să aibă propria politică de apărare și nu-și va crea propriul armament. Cine crede că Uniunea Europeană va mai rămâne la mâna cuiva în privința înarmării se înșală. Cu războiul din Ucraina s-a dovedit că Europa nu are nici măcar muniție suficientă, s-a dovedit că Germania avea muniție pentru câteva zile. Lucrurile astea nu se vor mai întâmpla“, a mai spus analistul politic.

„La Băile Tușnad, domnul Orbán a încercat să le umple capul celor care au timp să îl asculte și să justifice ceea ce face. Dânsul e convins că, fiind de partea bună, cu NATO și UE, dacă se apropie de Rusia și China, va culege roade de peste tot, cam cum încerca să facă Nicolae Ceaușescu în anii 80. După aceea nu a mai putut să facă lucrul ăsta și am plătit cu toții politica sa“, a conchis Bogdan Chirieac.

