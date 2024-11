Certificate false de moștenitor pentru apartamente în București, vândute cu 560.000 de euro. Reapare notărița Seceleanu, acuzată și-n trecut de metoda ”Nepotul”. Cum se apăra

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, miercuri, mai multe percheziții în București și Ilfov la notari și persoane fizice care și-au atribuit proprietăți prin certificate false de moștenitori. Astăzi, DNA anunță și nume, în contextul demarării urmăririi penale a notarilor din dosar. Persoanele fizice, patru la număr, au fost reținute.

”Procurorii anticorupţie notează în ordonanţe că prezenta cauză vizează eliberarea nelegală, de către cabinetele notariale, în perioada 2021-2022, a unor certificate de moştenitor, precum şi a altor acte care atestau în fals dreptul de proprietate asupra unor imobile aflate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, imobile nerevendicate ori care au aparţinut unor persoane fără moştenitori, iar după obţinerea documentelor respective imobilele erau vândute la preţul pieţei” arată procurorii DNA.

Sunt date trei nume de notari: Seceleanu Lidia Simona, Dumitru Mariana şi Trifoi Doru Crin. Ei ”ar fi eliberat în mod nelegal nouă certificate de moştenitor în care ar fi fost atestat în fals faptul că beneficiarii acestora ar fi fost singurii moştenitori ai unor apartamente situate în municipiul Bucureşti”.

După ce au fost vândute, au fost obținuți 560.000 de euro.

Cel puțin unul dintre notari, Seceleanu Lidia Simona, nu este străină de aceste acuzații. În 14 decembrie 2022, a fost arestată cu aceeași acuzație. Atunci, alături de alt notar, a fost trimisă în judecată pentru infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu și fals, cu un prejudiciu de peste 800.000 de euro. Acuzațiile au fost de luare de mită, abuz în serviciu și fals.

”Am crezut că am să mor, am văzut moartea cu ochii”

Acuzațiile de atunci arătau că un certificat de moștenitor costa 2000 de euro. Notărița Seceleanu Lidia Simona afirma că ”niciodată n-aș fi făcut așa ceva! Sunt notar de-o viață. Am avut încredere în niște angajați care aveau o obligație de bună-credință față de mine. Am avut niște traume de familia care m-au făcut, într-adevăr, să fiu mai puțin prezentă. Sunt și cadru universitar și am pus foarte mult suflet și în acest domeniu. Nu mi-aș fi făcut de rușine pentru nimic în lume oamenii pe care îi stimez”. Aceasta spunea că totul a fost falsificat. Totuși, a stat în arest cinci luni, ceea ce afirma că a îmbolnăvit-o: ”Am crezut că am să mor, am văzut moartea cu ochii”.

După un tratament care spunea că i-a salvat viața, declara: ”Nu mă simt încă vindecată, dar nici bani de medicamente nu mai sunt. Stau într-o casă în care nu am gaze, nu am lumină. Am furat atât de mult încât sunt în imposibilitatea de a mai plăti orice cheltuieli de întreținere ale imobilului. Puteți veni la mine acasă, pentru a vedea condițiile în care trăiesc. Nu am luat mită niciodată, nu există așa ceva!”.

Aceasta mai susținea că dacă o persoană vine la ea cu un certificat de moștenitor, nu i-l poate contesta: ”Dacă vine cineva și îmi declară că a primit un testament, eu îi pun viza, după procedura pe care o facem noi către Camera notarilor publici. Nu poți să-i contești, că e prezumția de bună credință a unui om. Deci, dacă dvs. veniți și îmi spuneți am un testament, eu zic bine și trimit să-l verifice. Când vine cu avizul din partea expertului grafoscop, eu nu am obligația de a-l contesta. Și se pune o problemă juridică: notarul îl poate verifica pe expertul grafoscop dacă și-a făcut sau nu și-a făcut treaba?”.

În noiembrie 2023, dosarul s-a întors la DNA, după ce procurorii nu s-au înțeles pe sumele care trebuie confiscate, ca în iunie 2024 judecătorii să pună sechestru pe casele și terenurile care ar fi fost obținute ilegal, fiind ultimele informații din acel dosar până astăzi, când numele notăriței reapare în spațiul public. Presa a mai scris că în acel dosar s-ar fi ”furat” case prin metoda ”Nepotul”, punându-se microfoane martorilor din dosar. Un inculpat și-ar fi recunoscut vina și ar fi fost condamnat la peste 5 ani de închisoare.

Notărița nu e străină de instanțe, asupra sa, cândva celebră, planând mai multe acuzații chiar din 2016 cu privire la fapte din 2006 - 2009.

