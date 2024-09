Cenzura — metodă la modă de a închide ochii. 10.000 de cărți, interzise în SUA de oamenii lui Trump

Un raport publicat de PEN America - The Freedom to Write arată că, în perioada 2023-2024, peste 10.000 de cărți au fost interzise în școlile publice din Statele Unite, semnalând o intensificare a cenzurii în statele guvernate de republicani, transmite The Guardian.

Tendința cenzurii reprezintă o creștere semnificativă comparativ cu anul precedent, pe măsură ce legi noi, mai restrictive, sunt implementate în diverse state. Studiul, realizat de organizația PEN America, subliniază că numărul interdicțiilor aproape s-a triplat, de la 3.362 de cărți interzise în perioada anterioară analizată.

Temele considerate "incomode"



Conform raportului, cele mai vizate titluri sunt cele care abordează teme considerate "sensibile", cum ar fi experiențele persoanelor LGBTQ+ și chestiuni de rasă și rasism. Tendința de cenzură nu este întâmplătoare, mai ales în statele conduse de guvernatori republicani, unde astfel de subiecte sunt considerate controversate și deseori eliminate din biblioteci și sălile de clasă, potrivit The Guardian.

Printre aceste cărți se numără lucrări de referință în literatura americană, precum Roots: The Saga of an American Family, de Alex Haley, precum și Go Tell It on the Mountain, de James Baldwin.

Raportul PEN America pune accentul pe rolul legilor restrictive adoptate în state precum Florida și Iowa.

Aceste legi permit interzicerea cărților fără un proces de evaluare transparent sau echitabil, iar în unele cazuri, interdicțiile sunt aplicate fără niciun fel de procedură formală.

În Iowa, o lege adoptată în 2023 interzice orice material care abordează orientarea sexuală și identitatea de gen în programele școlare până la clasa a șaptea. De asemenea, sunt interzise cărțile care conțin descrieri ale actelor sexuale în bibliotecile și sălile de clasă din întreaga țară, ceea ce a condus la un val de eliminări de pe rafturile școlilor.

Florida, pe de altă parte, a adoptat o legislație care impune retragerea oricărei cărți contestate pentru includerea „comportamentului sexual”.

Sursa: Pexels

Bătăliile legale, în plină desfășurare

Cenzura cărților în aceste state a generat și un val de acțiuni în justiție, care au ca scop anularea interdicțiilor controversate. În Iowa, editori importanți, profesori LGBTQ+, elevi și părinți au depus plângeri împotriva legii, solicitând anularea acesteia. Cu toate acestea, o curte federală de apel a decis recent să ridice o interdicție temporară, ceea ce a permis ca legea să continue să producă efecte.

În mod similar, șase edituri de renume au dat în judecată statul Florida pentru neconstituționalitatea legii, după ce sute dintre titlurile lor au fost eliminate din bibliotecile școlare.

Pe lângă Florida și Iowa, și alte state au adoptat măsuri similare pentru a limita accesul la anumite titluri în școli. Utah, Carolina de Sud și Tennessee sunt printre cele care au implementat recent legi care interzic cărțile considerate „inadecvate” pentru elevi.

Utah, în special, se remarcă prin una dintre cele mai dure legislații în acest domeniu, legea HB 29, care prevede că orice carte trebuie eliminată din toate școlile din stat dacă este considerată sensibilă de către cel puțin trei districte școlare.

Raportul PEN America subliniază faptul că aceste interdicții afectează în mod disproporționat cărțile care prezintă personaje LGBTQ+ sau teme legate de rasism și diversitate culturală.

În plus, legislația care vizează descrierile sexuale a avut un impact semnificativ asupra cărților care abordează subiecte legate de experiențele sexuale ale femeilor, viol sau abuz sexual, ceea ce a dus la eliminarea multor titluri esențiale pentru înțelegerea unor teme sensibile și complexe.

Reprezentanții PEN America avertizează că numărul total al cărților interzise în această perioadă va continua să crească, urmând ca o numărătoare finală să fie publicată în toamna acestui an.

În ciuda valului de interdicții, unele comunități au reușit să obțină victorii importante în instanță. Un exemplu notabil este cel al unui comitat din Florida, unde 36 de cărți care fuseseră inițial eliminate au fost reintroduse în școli, în urma unui proces intentat de o coaliție formată din părinți, elevi și autori.

