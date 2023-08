Ce trebuie să faci dacă vrei să-ți deschizi un business de frumusețe. Corina Munteanu: Am primit un mesaj de la o doamnă și nu știa care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze / video

PADIR, Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România, este o organizație tânără, înființată în anul 2020.

„PADIR este Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România. A fost fondat în 2020 și este organizația care sprijină interesele antreprenorilor din industria înfrumusețării, fie că vorbim de proprietari de salon, furnizori de formare profesională în domeniul nostru, furnizori de echipamente specifice domeniului nostru sau profesioniști.

O parte dintre proiectele pe care le-am demarat s-au finalizat cu succes. O altă parte sunt în continuă desfășurare. Atât pe site-ul nostru, cât și pe paginile de social media se vede activitatea noastră, care este una foarte intensă și care are mai multe aripi, plecând de la partea legislativă, unde am încercat să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm, mergând mai departe la o direcție umanitară. Avem niște acte de caritate. Programul 'Vreau să fiu profesionist' are mai multe campanii de-a lungul unui an întreg. Încercăm să acoperim absolut toate problemele cu care se confruntă industria și reușim”, a spus Corina Munteanu.

„Persoanele care vor să intre în domeniul nostru, pentru a deveni membri PADIR trebuie să aibă deja o firmă”

„Să zicem că cineva vrea să-și deschidă un business de frumusețe și nu știe ce să facă. Intră în PADIR și spune că vrea pe cineva să-l însoțească pentru că vrea să deschidă un business, ce poate să întrebe, cui să se adreseze, ce spune ultima lege, care este noul trend, ce spuneți voi dacă e bine sau nu. Sunt multe direcții de meserie în industria de frumusețe. Ca persoană care ești din afară și intri în această organizație găsești o familie în care orice întrebare are un răspuns”, a spus Thea Haimovitz.

„Întrebările acestea curg zilnic. Mesajele vina atât de la începători, cât și de la antreprenori cu vechime care se confruntă cu anumite situații. Atât legile fiscale, cât și cele ale muncii se schimbă cu rapiditate. Trebuie să fii informat în permanență, să știi exact ce se întâmplă și cum trebuie să acționezi în anumite situații.

Persoanele care vor să intre în domeniul nostru, pentru a deveni membri PADIR trebuie să aibă deja o firmă, să fie persoană juridică, fie că vorbim de PFA, II sau SRL. Abia atunci pot să devină membri. Statutul acesta de membru nu înseamnă că până a deveni membru nu poți să adresezi întrebările și noi să nu te putem ajuta sau ghida.

Am primit un mesaj de la o doamnă care dorește să-și deschidă un salon de înfrumusețare și nu știa care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze, la ce autoritate trebuie să ceară prima autorizație și multe altele, pentru a reuși să-l înființeze”, a adăugat Corina Munteanu.

