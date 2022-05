Ce a avut de spus Mourinho, înaintea finalei Conference League dintre Roma și Feyenoord

Întrebat, într-o conferinţă de presă, ce trebuie să facă un Special One (vechiul său supranume) pentru a câştiga un meci special, Mourinho a răspuns: "Cu Special One este o poveste veche. Pot face tot ce trebuie să facă antrenorul pentru a câştiga. Nu cred în poţiuni magice. Este momentul echipei, al jucătorilor. Este momentul lor, acolo nu este nimic special de făcut, ci să fii tu însuşi. Fără limite".



În opinia portughezului, meciul din ultima etapă de campionat (3-0 în deplasare cu Torino FC) a fost ca o finală, aducându-i Romei calificarea în viitoarea ediţie a Europa League.



"Am ajuns la finalul parcursului din acest sezon, cu două finale de jucat în decurs de patru zile. Prima finală ne-a oferit ceea ce meritam, pe care îl aveam ca ţintă, adică să ne calificăm în Europa League şi să reuşim o clasare mai bună ca anul trecut. Am câştigat acea finală acolo. Pentru mine a fost o finală în care nu puteai să scrii istorie, ci pur şi simplu să închei munca unui sezon şi să atingi obiectivul. (...) Finala aceasta e istorie, o istorie care s-a scris deja ca să ajungi să joci o finală europeană după atâţia ani, dar când ajungi în finală trebuie să faci tot posibilul ca să scrii cu adevărat istoria, adică să câştigi", a spus el.



"Sunt mulţumit de aeroport. De felul cum e condusă Tirana. Stadionul este frumos, sunt de asemenea bucuros să vizitez Albania, care este una dintre puţinele ţări pe care nu le văzusem încă", a menţionat Mourinho.



AS Roma are şansa de a cuceri primul său trofeu european, după ce a pierdut finala Cupei Campionilor Europeni în 1984 (contra lui Liverpool) şi finala Cupei UEFA în 1991 (în faţa lui Inter Milano).



Jose Mourinho este primul antrenor care duce patru echipe diferite în finala unei competiţii europene. Mourinho a câştigat toate cele patru finale în care a ajuns, cu Porto (Cupa UEFA în 2003 şi Liga Campionilor în 2004), cu Inter Milano (Champions League în 2010) şi cu Manchester United (Europa League în 2017).



AS Roma şi Feyenoord Rotterdam, echipă la care e legitimat portarul român Valentin Cojocaru, se vor întâlni miercuri (ora 22:00) în finala primei ediţii a competiţiei Europa Conference League, pe Arena Kombetare din Tirana.



Finala va fi arbitrată de o brigadă din România, cu Istvan Kovacs la centru şi Vasile Florin Marinescu şi Ovidiu Artene, arbitri asistenţi, anunță Agerpres.

