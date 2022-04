Cât de afectat e pescuitul din Delta Dunării de războiul din Ucraina. Țibuleac: Sperăm să se termine până în iunie / video

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării (AMDTDD), a vorbit despre activitatea de pescuit din Delta Dunării și efectele pe care războiul din Ucraina le are asupra bunei desfășurări a acesteia.

„În acest moment nu putem discuta de o afectare directă e pescuitului în Delta Dunării pentru că suntem în prohibiție. Până în iunie este interzis pescuitul la orice categorie de pește. Am avut până la prohibiție această interdicție de pescuit recreativ, pentru circulația pe brațul Chilia, brațul de frontieră cu Ucraina. A fost vorba de pescuitul sportiv, pentru că cei care practică pescuitul comercial nu au fost afectați în mod direct. S-a revenit inclusiv asupra zonelor de pescuit.

Conflictul e dincolo de frontieră, iar pescarii noștri nu pescuiesc în Ucraina, ci în România. Viața normală a oamenilor și activitățile economice trebuie să se desfășoare în condiții firești. Bineînțeles, cu anumite atenționări.

Referitor la pescuitul în mare e o altă discuție, iar zona apelor teritoriale poate fi afectată de anumite evenimente regionale. Nu știu dacă partea de nord a apelor teritoriale ale României ridică în acest moment probleme majore, deoarece că zona sudică este liberă la pescuit. Noi sperăm ca până în iunie, când se ridică interdicția la pescuit, să se finalizeze și războiul din Ucraina.“, a spus, la DC News, Cătălin Țibuleac.

Cătălin Țibuleac a explicat și de ce turiștii care intenționează să viziteze Delta Dunării în acest an nu trebuie să aibă nicio teamă din cauza conflictului din Ucraina:

„Delta, cu toată povestea urâtă de la frontiere, este o destinație sigură, o destinație care este pregătită să primească turiști și este un loc la fel de frumos indiferent de situație. De acasă, războiul pare aproape, însă îi asigur pe cei care vin în Deltă că războiul e tare departe. Aș asigura turiștii că vor regăsi și vor găsi în Delta Dunării o destinație sigură, o destinație apărat, neafectată de conflictul din apropiere (..).

Presa are datoria să informeze. Că informează despre un conflict din apropiere, că informează despre o altă poveste din Orientul Mijlociu, are datoria să informeze. Evident că industria turismului a fost prima afectată și în pandemie și este prima afectată și în actualele condiții. Or, dacă în pandemie aveam anumite măsuri impuse, de data aceasta sunt temeri auto-impuse și turiștii le au prin lipsa de informare. Poate presa, alături de ceea ce înseamnă o informare corectă față de ceea ce se întâmplă, ar trebui să fie un pic mai atentă și la această parte. Oamenii au nevoie de vacanțe, simt nevoia de a ieși din casă, de a petrece timpul liber în natură, iar Delta oferă acest lucru fiind un loc sigur“, a spus Cătălin Țibuleac (citește mai mult AICI).

