 HiSky a inaugurat  zborul de la București la Paris

Deși zborul include toate facilitățile pentru pasageri oferite de o companie de linie, prețul unui bilet către Paris pornește de la numai 59 euro, pentru un segment. Mai mult, prin sistemul de legături în rețeaua proprie, dezvoltat de compania aeriană, destinația este accesibilă și pasagerilor care pleacă din Cluj Napoca, Oradea și Timișoara, cu același proces simplu de rezervare și doar o scurtă oprire la București atât pe segmentul dus, cât și pe cel retur.

„Până astăzi, doar patru companii aeriene ofereau opțiunea de călătorie directă, din București către Paris, dintre care două, companii low-cost, cu dezavantajul major al aterizării pe aeroporturile secundare, aflate la mare distanță de oraș. Am considerat că pasagerii au nevoie de o alternativă accesibilă, pentru a călători cu o companie de linie. Așa cum am făcut cu toate rutele regulate pe care am ales să le deschidem, am analizat și interesul pe care românii îl au pentru Paris, dar și profilul și obiceiurile pasagerilor, care optează pentru această destinație. Astfel, pentru pasagerii de business, dar și pentru cei care accesează destinația pentru un city-break de numai câteva zile, am considerat că aeroportul principal este opțiunea care oferă cel mai eficient transfer către oraș.

Mai mult, Charles de Gaulle este și un important nod de conexiune, către destinații care nu sunt momentan accesibile direct din România. Așadar, inaugurarea de azi nu este decât un nou pas în direcția cu care pasagerii noștri deja s-au obișnuit, servicii de cea mai bună calitate, dezvoltate exact pe nevoile lor”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

După cursa inaugurală, românii vor putea ajunge în capitala Franței, la bordul unei aeronave HiSky, de trei ori pe săptămână, în fiecare zi de luni, miercuri și vineri. Durata unui zbor este de aproximativ trei ore, cu decolare de pe aeroportul Henri Coandă la ora 10:20, și retur, la ora locală 13:25.

Conform datelor privind numărul de pasageri transportați, HiSky este al doilea cel mai important operator aerian de linie, din România. Cu o flotă de opt aeronave Airbus, inclusiv o aeronavă de mari dimensiuni, cu autonomie de până la 13 ore de zbor, compania operează curse regulate de pe aeroporturile din București, Cluj Napoca, Timișoara, Oradea, Iași, Baia Mare și Chișinău, dar și zboruri charter, în parteneriat cu principalele agenții de turism. Odată cu lansarea cursei către Paris, pasagerii pot rezerva un zbor direct HiSky din București către 13 destinații, respectiv New York, Dublin, Malaga, Barcelona, Bruxelles, Tel Aviv, Frankfurt, Bordeaux, Paris, Cluj Napoca, Timișoara, Oradea și Chișinău.

