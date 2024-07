Carnagiu în Anglia: Doi copii morți și alți nouă, răniți. "Am văzut paramedici în lacrimi" / Suspectul a fost prins

De asemenea, doi adulți se află în stare critică după ce au fost înjunghiați în încercarea de a proteja copiii, la un eveniment cu tematica Taylor Swift desfășurat pe Hart Street din Southport, au informat autoritățile din Merseyside, potrivit BBC.

Un băiat de 17 ani, din Banks, Lancashire, a fost arestat pentru omor și tentativă de omor. Poliția a declarat că motivația atacului rămâne „neclară”, dar că incidentul nu este tratat ca fiind legat de terorism. Un martor a descris scena ca fiind „îngrozitoare” și a spus că nu a mai văzut niciodată ceva similar. Șefa poliției din Merseyside, Serena Kennedy, a spus într-o conferință de presă că ofițerii au fost chemați la fața locului după ce au primit raportări despre un atac cu cuțitul la ora 11:47 BST.

Un atac feroce

„Când am ajuns, am fost șocați să descoperim că mai multe persoane, dintre care multe erau copii, au fost victimele unui 'atac feroce' și au suferit răni grave”, a declarat ea. „Se pare că copiii participau la un eveniment cu tematica Taylor Swift într-o școală de dans atunci când agresorul, înarmat cu un cuțit, a intrat în incintă și a început să atace copiii. Credem că adulții răniți încercau să protejeze copiii care erau atacați”.

„Ca mamă a două fiice și bunică a unei nepoate de cinci ani, nu pot începe să îmi imaginez durerea și suferința prin care trec familiile victimelor și vreau să le transmit condoleanțele și simpatia noastră profundă”, a adăugat ea.

Kempczinski a spus că băiatul de 17 ani, născut în Cardiff, va fi acum interogat de detectivi. Poliția din Merseyside nu caută alte persoane în legătură cu atacul și, deși „motivația incidentului rămâne neclară”, acesta nu este tratat în prezent ca fiind legat de terorism.

Era începutul vacanței de vară pentru copiii din Anglia

Incidentul a avut loc în prima săptămână vacanței de vară pentru mulți copii din Regatul Unit. Premierul Sir Keir Starmer și-a exprimat condoleanțele pentru victimele „atacului cu adevărat îngrozitor”, precum și pentru familiile și prietenii acestora.

„Știu că întreaga țară este profund șocată de ceea ce a văzut și a auzit”, a spus el. „Știu că vorbesc în numele întregii națiuni când spun că gândurile și condoleanțele noastre sunt alături de victime, familiile lor, prieteni și comunitatea mai largă. Este aproape imposibil să ne imaginăm durerea și trauma prin care trec”.

Jurnalistul Tim Johnson, de la Eye on Southport, a relatat că atacul a avut loc la clubul pentru copii Hope of Hart, care își are sediul într-o fostă clădire a unui depozit. „Era un atelier de yoga și dans cu tematica Taylor Swift pentru copii de școală primară, cu vârste între șase și zece ani”, a spus el.

"Nu am văzut niciodată ceva similar"

Organizatorii au fost contactați, dar nu au răspuns până în prezent, mai relatează BBC. „A fost îngrozitor. Nu am mai văzut niciodată ceva similar”, a adăugat Johnson. „Era o mulțime de mașini de poliție, un amestec de lumini albastre. Am văzut paramedici în lacrimi. Oamenii plângeau pe străzi”.

Serviciul de Ambulanță din Nord-Vest (NWAS) a spus că a „trimis 13 ambulanțe, împreună cu resurse specializate” la fața locului și a transportat pacienții cu răni de cuțit la Spitalul Universitar Aintree și Spitalul Southport și Formby. Serviciul de Ambulanță Aeriană Great North (GNAAS) a confirmat că echipa sa de îngrijiri critice din Langwathby a lucrat cu NWAS și alte servicii de urgență la fața locului.

Un purtător de cuvânt al GNAAS a adăugat: „Am oferit îngrijiri de urgență avansate unui pacient înainte de a-l însoți la spital”.

Un afacerist care a sunat la poliție a descris atacul ca fiind „ca o scenă dintr-un film de groază”. Colin Parry, proprietarul Masters Vehicle Body Repairs de pe Hart Street, a spus că crede că șase sau șapte „fete tinere” au fost înjunghiate. „Este ca ceva din America, nu ca dintr-un Southport însorit”, a spus el.

Reacții

Parry a relatat pentru BBC Radio 5 Live că un muncitor în construcții a ajutat la evacuarea unor copii din zona atacului și că vecinii au contribuit la ducerea „aproape a 10 fete în siguranță”. „Comunitatea s-a unit, toată lumea încerca să ajute. Toată lumea încerca să salveze copiii”, a adăugat el.

Ministrul de Interne, Yvette Cooper, a declarat că este „profund îngrijorată” de „incidentul foarte grav”.

Steve Rotheram, primarul regiunii Liverpool City, a îndemnat publicul să nu răspândească „informații false”. Comisarul pentru Poliție și Criminalitate din Merseyside, Emily Spurrell, a declarat că este „complet șocată și devastată” de incidentul „cu adevărat îngrozitor”.

„Să auzi că niște copii nevinovați și neprotejați au fost atacați în timpul unui eveniment cu tematica Taylor Swift într-o școală de dans, în timp ce se bucurau de începutul vacanței de vară, este de neimaginat și absolut abject”, a spus ea. „Acești tineri aveau întreaga viață înainte și este greu să găsim cuvintele pentru a exprima tristețea noastră profundă”, a mai spus ea.

