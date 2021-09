Care e adevărata Steaua, CSA sau FCSB? Eduard Novak: Nu o spun ca ministru

"Am crescut cu Steaua, cu Boloni, cu Hagi. De când cu scandalul 'Cine e Steaua?', deja am pierdut firul. Eu acolo am închis totul. Care e Steaua istorică? FCSB. Dar n-am zis-o ca ministru!", a declarat Eduard Novak pentru ProSport.

FCSB, recurs pentru recuperarea numelui Steaua

Pe 26 august 2021, avocații celor de la FCSB ar fi înaintat documentele necesare pentru un recurs, după decizia luată în acest proces în urmă cu o lună. Virgil Boglea, avocatul Asociației ”Salvați Steaua”, a oferit detalii legate de acest ”război” care este departe de a se încheia.

“Noi, Asociația, am depus deja recurs, dar din motive întemeiate nu vom mai publica textul, argumentele noastre. După dialogul purtat cu domnul Gigi Becali am obținut promisiunea că și reprezentanții clubului vor depune recurs.

Inițial, domnul Becali nu avea de gând să facă recurs, dar după un dialog, care a durat aproximativ o oră, a înțeles că nu are absolut nimic de pierdut, dimpotrivă.

Mergem în fața unui complet de judecată format din trei judecători. Motivarea anterioară, plină de contradicții, trebuie să ne ajute. A fost evident că doamnelor judecatătoare, care au ciopârțit palmaresul, le-au scăpat multe informații. Vom lua totul pas cu pas. Suntem optimiști!

După ce vom obține decizia potrivit căreia clubul domnului Becali deține palmaresul din 1947 până în zilele noastre, printr-un ulterior demers, suntem convinși că vom recăpăta și marca și numele. Vom fi iar Steaua, pentru că toate elementele ne duc în această direcție!”, a spus Boglea, citat de Digisport.ro.

Şi Răzvan Lucescu crede că FCSB e Steaua

„Eu cred că FCSB e Steaua. De ce trebuie să mă fac (n.r. - că FCSB nu e Steaua)? Pentru mine, FCSB e Steaua! Gigi Becali, la acel moment, a preluat Steaua și a dus-o mai departe, a avut performanțe, a dus-o în grupele Europa League sua Champions League.

După 12 ani, sau cât a trecut, să vii să spui că nu mai e Steaua... nu e ok! Nu e ok pentru fotbal”, a spus Răzvan Lucescu, la Pro X, în luna mai.