Campionat Mondial la doi ani. UEFA vrea o consultare reală

Viitorul calendarului internaţional ar trebui să facă obiectul unei consultări reale şi al unui schimb de idei între FIFA, confederaţii şi principalii actori ai competiţiilor, a indicat organismul european într-un comunicat.



UEFA spune că a luat act de studiul de fezabilitate iniţiat de FIFA în mai cu privire la disputarea bianuală a CM începând din 2028, deşi până acum aceasta avea loc din patru în patru ani.



Printre subiectele pe care UEFA ar dori să le abordeze se numără impactul asupra sănătăţii fizice şi mentale a jucătorilor, impactul asupra competiţiilor intercluburi, asupra capacităţii fanilor de a călători sau asupra competiţiilor feminine.



FIFA a anunţat luni desfăşurarea unui summit online în data de 30 septembrie, având ca temă calendarul meciurilor internaţionale.

Ideea FIFA, criticată





Propunerea FIFA de a organiza Cupa Mondială din doi în doi ani, în loc de patru, a generat numeroase critici, inclusiv din partea preşedintelui UEFA, Aleksander Ceferin, care a ameninţat cu un boicot din partea selecţionatelor din Europa, în cazul în care acest proiect va deveni realitate.



Alte zone ale lumii s-au arătat în schimb interesate de acest plan, iar FIFA a lansat un sondaj în rândul fanilor, care arată susţinerea pentru această idee, deşi statistici diferite din cadrul sondajului sugerează contrariul.



Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a promis luna aceasta că organizaţia sa va lua "decizii până la sfârşitul acestui an" cu privire la posibilitatea organizării Cupei Mondiale la fiecare doi ani.



"Acest proces de consultare va fi foarte cuprinzător, foarte larg şi sperăm să îl finalizăm până la sfârşitul acestui an", a spus Infantino într-o înregistrate video difuzată de FIFA.



"Calendarul actual al meciurilor internaţionale se încheie în 2024. Deci, până în 2024 trebuie să avem un nou program de meciuri, Aşadar, trebuie să luăm decizii până la sfârşitul acestui an", a adăugat conducătorul FIFA, conform Agerpres.