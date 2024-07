California, mistuită de unul dintre cele mai devastatoare incendii din istorie. Vegetația continuă să ardă

Un incendiu devastator, cunoscut sub numele de Park Fire, se extinde alarmant, distrugând aproximativ 20 km² pe oră în regiunile de nord ale Californiei.

Incendiul a izbucnit miercuri și este considerat a fi provocat de un act de vandalism, devastând deja peste 350.000 de acri de teren [un acru este o unitate de măsură pentru suprafețe de teren cu valori variabile (în jur de 4000 m2)] în nord-estul orașului Chico. În prezent, incendiul este controlat în proporție de doar 10%, potrivit agenției de pompieri Cal Fire, relatează BBC.

Aproximativ 3.700 de pompieri se luptă cu flăcările, alimentate de terenul accidentat și de rafalele de vânt. Un bărbat de 42 de ani a fost arestat joi sub suspiciunea că ar fi provocat incendiul prin rostogolirea unui automobil aprins într-o râpă lângă Alligator Hole, în comitatul Butte.

Cel mai mare incendiu din acest an

Park Fire a devenit acum cel mai mare incendiu din California din acest an și al șaptelea ca mărime din istoria statului, având o amploare de peste 1,5 ori mai mare decât dimensiunea celor cinci cartiere ale orașului New York. Pompierul Robert Foxworthy a declarat că terenul abrupt și lipsa drumurilor au îngreunat considerabil "lupta" împotriva incendiului. În plus, dimensiunea uriașă a incendiului a fost agravată de focarele secundare.

Un alt pompier a indicat că incendiul s-a extins cu o viteză de 5.000 de acri pe oră. La un briefing operațional, See a menționat că numărul personalului implicat în combaterea incendiului era aproape de trei ori mai mare sâmbătă decât vineri, însă „încă nu avem suficienți oameni”.

Scott Weese, specialist în comportamentul incendiilor la Cal Fire, a explicat că zona are o încărcătură mare de combustibil, fiind o zonă în principal de vegetație uscată.

Se întrevede o scăpare?

Astăzi, viteza vântului a scăzut, iar temperaturile au scăzut cu aproximativ 3-4°C, dar rămân în continuare în jurul valorii de 30°C în unele zone. Cal Fire a menționat că temperaturile mai scăzute și umiditatea mai ridicată au încetinit extinderea incendiului, dar acesta continuă să se extindă în anumite zone.

Sâmbătă, oficialii au raportat o scădere a riscului apariției tornadelor de foc, după ce un „firenado” rar – un vortex de flăcări și cenușă format în condiții extreme de căldură și vânturi puternice – fusese filmat cu o zi înainte. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat vineri stare de urgență în comitatele Butte și Tehama din cauza incendiului Park Fire. Sâmbătă, guvernatorul a anunțat asistență federală suplimentară pentru comitatul Tehama.

Unul dintre cele mai mari incendii din istoria Californiei

„Acesta este deja unul dintre cele mai mari incendii din istoria Californiei și continuăm să ne confruntăm cu condiții periculoase. Pompierii și echipele de intervenție lucrează neîntrerupt pentru a proteja comunitățile noastre. Californienii trebuie să urmeze avertismentele autorităților locale și să ia măsuri pentru a se menține în siguranță”, a declarat Newsom.

Incendiul a impus evacuări obligatorii în Butte, unde incendiul Camp Fire din 2018, cel mai devastator din California, a ucis peste 80 de persoane. Populația de 400 de locuitori din Cohasset a fost deja evacuată, pe măsură ce incendiul nu a mai putut fi ținut sub control.

Cal Fire a estimat distrugerea a peste 134 de structuri, în timp ce alte 4.200 sunt amenințate. În plus, au fost mobilizate cel puțin 16 elicoptere și mai multe avioane de stins incendii pentru a arunca apă atunci când condițiile permit.

Park Fire este doar unul dintre numeroasele incendii care bântuie în prezent Statele Unite și Canada. Centrul Național de Combatere a Incendiilor monitorizează în prezent 102 incendii mari în Statele Unite, în principal în statele de pe Coasta de Vest.

