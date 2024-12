Bradul de Crăciun, motiv de nemulțumire în Damasc. Sute de creștini au ieșit în stradă

Creștinii din Damasc au ieșit, marți, în stradă pentru a protesta față de incendierea unui brad de Crăciun lângă Hama, în centrul Siriei, a constatat un jurnalist al agenției France Presse.



”Cerem drepturile creștinilor”, au scandat la unison manifestanții defilând pe străzile Damascului, spre sediul patriarhiei ortodoxe, la Bab Charqi.

Syria: The day after a large Christmas tree was lit near Hama, it was set on fire.



Foreign Islamist fighters associated with HTS reportedly set the blaze.



Pray for the Christians of Syria.



Vile acts like these are all the more painful around this festive time of Christmas. pic.twitter.com/ceQZJ1TtUr