Barna: USR PLUS va fi partidul care va câştiga dreapta din România, dacă va rămâne în opoziţie

USR PLUS va fi 'partidul care va câştiga dreapta din România', dacă va lua decizia de a rămâne în opoziţie, a declarat, duminică, la Botoşani, co-preşedintele acestei formaţiuni politice, Dan Barna.

Acesta a afirmat, într-o conferinţă de presă, că, în cazul în care nu va reveni la guvernare, USR PLUS 'va face o opoziţie responsabilă', subliniind că partidul pe care îl conduce este unul matur.

'Vom face o opoziţie responsabilă, exact aşa cum ne-am comportat, deşi nu am fost trataţi ca atare, pe toată perioada guvernării. USR PLUS este în momentul de faţă partidul matur din politica din România şi intenţionăm să rămânem aşa', a precizat Barna.

În acelaşi timp, co-preşedintele USR PLUS a arătat că viitorul PNL 'depinde de deciziile pe care le vor lua în următoarele săptămâni'.

'Deciziile următoarelor săptămâni vor determina perspectivele electorale ale tuturor jucătorilor', a adăugat Dan Barna. Pe de altă parte, liderul USR PLUS susţine că partidul său îşi doreşte să aibă 'şansa să facă acele reforme de care România are disperată nevoie', potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Orban recunoaște scăderea în sondaje a PNL. Cine sunt vinovații

VEZI ȘI: Premier USR, sugestia lui Cioloș. Cîțu: O propunere neserioasă

Premierul Florin Cîţu a catalogat ca fiind "neserioasă" propunerea lui Dacian Cioloş ca USR PLUS să nominalizeze viitorul candidat la funcţia de prim-ministru, transmite Agerpres.



"O propunere neserioasă, sincer, neserioasă. Partidul Naţional Liberal este cel mai mare partid de dreapta din România, va fi cel mai mare partid politic din România, nu poţi să impui premier... Dacă în direcţia asta merg negocierile, deja le consider neserioase şi nu are niciun sens", a declarat Cîţu vineri, la Galaţi.



Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş afirmase că partidul pe care îl reprezintă nu va reintra la guvernare dacă nu are garanţia că poate realiza reforme şi propune ca, în cadrul unei noi coaliţii cu PNL şi UDMR, USR PLUS să dea premierul, argumentând că "este putere de împărţit", Senatul şi Camera Deputaţilor, astfel încât "poate să existe un echilibru de putere". (Citește mai mult AICI.)