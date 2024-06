BANCUL ZILEI: De ce n-a mers relația...

– Băi Gicule, îmi place mult verișoara ta… Îmi faci și mie lipeala?

– Hmmm… Măi Costele, eu îți fac… da’ să știi că e materialistă.

– Nu-i nimic… Am cu ce să-i stau în față!

– Biiineee! Zis și făcut, după un timp cei doi se întâlnesc…

– Ia zi, ai un serviciu bun?

– Am afacerea mea… Și merge binișor!

– Mașină ai?

– Chiar două!

– Vilă cu două nivele ai?



– Aaa, nu, nu am!

– Mai vorbim când o să ai, îmi pare rău! Pa! Se întâlnesc iar prietenii.

– Ei, Costele, cum a mers întâlnirea cu verișoara?

– Nu a mers…

– De ce?

– M-a întrebat dacă am serviciu, i-am spus că am afacerea mea, dacă am mașină, i-am spus că am două…

– Și ce nu a mers?

– M-a întrebat dacă am vilă cu două nivele…

– Și?

– Păi ce? Sunt nebun să dau jos două nivele, că vrea ea…

