Azilele groazei, din nou în prim-plan! Avocat Moloman: O să aveți o surpriză când o să auziți că destul de multe persoane vor fi achitate /video

Moderatoarea l-a întrebat despre cazul zilelor groazei, în care avocatul este de partea apărării.

George Moloman a fost rezervat în a oferi detalii, menționând că dosarul a fost foarte mediatizat, punând presiune pe instanțele de judecată. El a anticipat că multe persoane vor fi achitate, menționând că există acuzații nesusținute de probe materiale.

"Sunt rezervat în a vă spune anumite informații din dosar, chiar dacă dosarul, în momentele de față, să spune că a devenit oarecum public. Asta pentru că, în condițiile în care s-a terminat urmărirea penală, iar rechizitorul a fost întocmit și instanța a fost sesizată, el nu mai este nepublic, așa cum prevede Codul de procedură penală. Totuși, trebuie să vă spun că acest dosar, mediatizat mai mult decât trebuie, a pus foarte multă presiune, dar nu neapărat pe apărare, că noi nu ne-am simțit presați din partea mass-media.

Dar am simțit, sincer, o presiune pe instanțele de judecată, cele care au analizat inițial măsurile arestării preventive, prelungirea acestei măsuri și așa mai departe. Și vă spun sincer, și aici am anumite rezerve. Evident că sunt oarecum subiectiv, având de vedere că sunt apărător în cauza respectivă și-mi asum acest subiectivism, pe care îl recunosc fără rezerve, însă să știți că lucrurile nu sunt chiar așa cum par.

E adevărat că la televizor ați văzut niște imagini groaznice, dacă mă întrebați pe mine, cu oameni în vârstă, cu probleme și așa mai departe, însă confuzia s-a făcut încă de la început. Nu știu dacă a fost neapărat vina dumneavoastră, pentru că dumneavoastră primiți informații și le dați mai departe, însă aici confuzia s-a făcut în momentul în care am observat încă de la prima propunere de arestare preventivă, când am cerut referatul, că s-a făcut o confuzie între azilele de bătrâni, azilele pe care le știm, unde îți duci și părinții care vor să fie îngrijiți, să aibă o calitate a vieții mult mai bună, și centrele de asistență socială - centre pentru persoane adulte cu dizabilități.

Sunt persoane care vin de la spitale, cum ar fi Bălăceanca, de la Spitalul 9 și altele... Persoane cu probleme grave psihice, cu dizabilități grave, motiv pentru care de aici a pornit toată această confuzie. Tocmai de aceea îmi permit să spun că ceea ce s-a văzut la televizor nu se reflectă în dosar, sau, mă rog, invers.

Dar o să aveți o surpriză peste câțiva ani, când o să auziți că în acest dosar destul de multe persoane vor fi achitate. Ăsta este feeling-ul meu, nu neapărat despre clientul meu, mă rog, nu dau numele, dar vă spun că am observat acuzații care nu sunt susținute de probe materiale. Dar, până la urmă, timpul ne va demonstra dacă apărarea are dreptate, sau dacă, evident, Ministerul Public are dreptate", a adăugat George Moloman.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News