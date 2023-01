Avioanele spion ale NATO au aterizat la București. Ministrul Apărării, Tîlvăr: România e în siguranță!

În contextul agresiunii ilegale a Rusiei în Ucraina, NATO a sporit prezența aeriană în flancul estic al Alianței cu avioane de luptă suplimentare, avioane de supraveghere și avioane cisternă. Avioanele de supraveghere Airborne Warning and Control System au ajuns din Germania la București, de unde vor transmite NATO informaţii despre orice mişcare tactică şi operaţională de la graniţa Alianţei, conform Agerpres.

Patrule regulate de la începutul războiului Rusia-Ucraina

Aeronavele AWACS din cadrul Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control (NATO Airborne Early Warning & Control Force – NAEW&C) cu baza permanentă la Geilenkirchen, Germania, au aterizat, astăzi, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Din februarie 2022, aeronavele AWACS au efectuat patrule regulate în estul Europei și în regiunea Mării Baltice pentru a urmări avioanele rusești în apropierea granițelor NATO, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. „Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System) au ajuns la București, de unde vor transmite NATO informații despre orice mișcare tactică și operațională de la granița Alianței.

În contextul războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, NATO va monitoriza activitatea militară pe flancul estic, cu ajutorul aeronavelor AWACS. România și Aliații sunt în siguranță!”, a anunțat marți, Angel Tîlvăr, ministrul Apărării.

Ambasadorul Germaniei, Peer Gebauer, a declarat cu această ocazie că misiunea NATO a militarilor germani în România reprezintă un semnal important de solidaritate transatlantică şi europeană. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Germaniei în România, misiunea va fi condusă de generalul de brigadă german Ştefan Neumann şi va dura câteva săptămâni. În total, aproximativ 180 de militari NATO vor fi dislocaţi la Baza Aeriană Otopeni în cadrul unei echipe multinaţionale. „Cu ajutorul Airborne Early Warning and Control System, NATO are la dispoziţie o capacitate de supraveghere aeriană şi maritimă puternică şi flexibilă. Bine pregătiţi, vom efectua în curând şi zboruri de la Bucureşti pentru o perioadă limitată de timp, aducând astfel o contribuţie importantă la misiunile de recunoaştere şi supraveghere pe Flancul estic al NATO. În timpul pregătirii, am fost impresionat de sprijinul atât profesional, cât şi flexibil oferit de forţele armate române. Acest lucru ilustrează cât de bine funcţionează NATO”, a declarat Ştefan W. Neumann, conform comunicatului.

Alianţa Nord-Atlantică a relocat în țara noastră cele trei dintre avioanele sale de recunoaştere AWACS de la baza militară germană din Geilenkirchen, de lângă Aachen, pentru întărirea Flancului sud-estic al teritoriului aliat.

