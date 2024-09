Atacuri masive ale Ucrainei în regiunile Tver și Tula din Rusia. Imaginile, demne de filmul „Oppenheimer“ / video

Guvernatorul local Igor Rudenya a spus că serviciile de urgență din orașul Toropets încearcă să „localizeze” incendiul cauzat de căderea unei drone. El nu a precizat dacă atacul s-a soldat cu victime, potrivit BBC.

Între timp, au apărut imagini neverificate care arată o explozie masivă în oraș, pe fondul unor rapoarte neconfirmate că un depozit de arme a fost lovit peste noapte.

Toropets se află la aproximativ 380 km (236 mile) nord-vest de capitala Rusiei, Moscova, și la aproximativ 470 km nord de granița cu Ucraina.

Miercuri dimineață, autoritățile Toropets au informat că mai multe autobuze au fost deja pregătite pentru evacuare.

Ei au mai susținut că situația este „sub control” în orașul cu aproximativ 13.000 de locuitori.

Autoritățile nu au spus câte persoane au fost evacuate.

De asemenea, presa de stat din Rusia a raportat că școlile și grădinițele regionale vor fi închise miercuri.

În cursul nopții au fost raportate atacuri și în regiunile de vest a Rusiei, Bryansk, Kursk, Oryol, Tula și Smolensk. Oficialii locali au declarat că aproape 50 de drone și două rachete au fost doborâte.

Ucraina nu a oferit comentarii cu privire la atacurile de noaptea trecută.

De asemenea, au fost raportate explozii în orașul Sumy, din nord-estul Ucrainei, lângă granița cu Rusia.

