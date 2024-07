Atacatorul lui Trump, neutralizat la scurt timp după ce a deschis focul - Video

Donald Trump a fost atins de un glonţ în zona urechii drepte după ce un bărbat de 20 de ani a deschis focul la un miting electoral din Butler, Pennsylvania. FBI a confirmat că a fost o tentativă de asasinat la adresa lui Donald Trump. Atacatorul a tras mai multe focuri dintr-o poziţie înaltă, aflată însă în apropierea locului de unde Donald Trump îşi susţinea discursul.

Acesta a fost filmat stând întins pe burtă pe acoperişul unei clădiri din apropiere. Serviciul Secret l-a neutralizat însă imediat pe tânăr.

Biroul Federal de Investigații (FBI) l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, un tânăr de 20 de ani din Pennsylvania, drept suspectul care a împușcat sâmbătă într-un miting de campanie a lui Trump, a informat un reporter CNN, citând surse.

Trăgătorul a folosit o pușcă semiautomată de tip AR-15 pentru a efectua atacul, a declarat un oficial american, vorbind pentru WP , sub condiția anonimatului.

În ultimele ore a apărut un videoclip care arată reacția imediată a unui lunetist al Serviciului Secret care se implică automat în schimbul de foc cu atacatorul.

După cum a confirmat Serviciul Secret, atacatorul a fost „neutralizat” la foarte scurt timp după împușcătură.

Footage showing the Reaction of the U.S. Secret Service Counter-Sniper Team who Eliminated the Shooter, the Moment that Shots rang out at the Trump Campaign Rally in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/1ni7L1Makp