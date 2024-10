”Atac terorist” în Pakistan. Doi cetățeni chinezi au fost uciși - VIDEO

Doi cetățeni chinezi au fost uciși într-o explozie produsă duminică seara în apropierea aeroportului internațional din orașul Karachi, situat în sudul Pakistanului, a anunțat Ambasada Chinei în Pakistan, în ceea ce a descris drept un „atac terorist”.

Într-o declarație trimisă prin e-mail jurnaliștilor, gruparea militantă separatistă Armata de Eliberare Baloch (BLA) a susținut că explozia a fost un atac efectuat de ei cu ajutorul unui dispozitiv exploziv improvizat transportat de un vehicul care a vizat cetățeni chinezi, inclusiv ingineri.

Ambasada Chinei a declarat că un convoi de la Compania Port Qasim Electric Power a fost atacat în apropierea aeroportului.

Foto: Agerpres

„Ambasada Chinei și consulatele generale din Pakistan condamnă cu fermitate acest atac terorist, exprimă profunde condoleanțe victimelor nevinovate din ambele țări și sincere condoleanțe răniților și familiilor”, se arată în declarație, adăugând că partea chineză a colaborat cu autoritățile pakistaneze în perioada imediat următoare.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că un cetățean chinez a fost, de asemenea, rănit și că o anchetă este în curs de desfășurare.

„Pakistanul se angajează să îi protejeze pe prietenii noștri chinezi. Nu vom lăsa nicio piatră neîntoarsă pentru a le asigura securitatea și bunăstarea”, a precizat el într-o declarație pe platforma de social media X, conform Reuters.

Pakistanul se pregătește să găzduiască summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai în capitala Islamabad, care a fost zguduită de proteste și ciocniri în acest weekend între poliție și susținătorii fostului prim-ministru Imran Khan, aflat în închisoare.

O reprezentare chineză la nivel înalt și prima vizită a unui ministru de Externe indian din ultimii zece ani sunt așteptate la summitul de săptămâna viitoare, pe care autoritățile au promis să îl securizeze.

Postul de televiziune pakistanez Geo News a raportat că cel puțin 10 persoane au fost rănite în explozia de duminică în afara victimelor. Poliția din Karachi nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

BLA urmărește independența provinciei Balochistan, situată în sud-vestul Pakistanului și care se învecinează cu Afganistanul și Iranul. În august a lansat atacuri coordonate în provincie, în care au fost ucise peste 70 de persoane.

Foto: Agerpres

BLA vizează în special interesele chineze - în special portul strategic Gwadar de la Marea Arabiei, acuzând Beijingul că ajută Islamabadul să exploateze provincia. Aceasta a ucis anterior cetățeni chinezi care lucrau în regiune și a atacat consulatul Beijingului din Karachi.

Problemele de securitate au afectat investițiile de miliarde de euro planificate de China, inclusiv în cadrul Coridorului economic China-Pakistan, care face parte din proiectul Belt and Road al președintelui Xi Jinping.

În martie un atacator sinucigaș cu bombă a ucis cinci ingineri chinezi care lucrau la un proiect hidroenergetic în nordul Pakistanului. Autoritățile au arestat militanți despre care au spus că erau asociați cu talibanii pakistanezi, deși gruparea respectivă a negat că ar fi în spatele atacului.

VIDEO:

#Karachi

????????#Explosion near Karachi airport, #Pakistan

????In these images, it can be seen that a car, including police cars, is burning.

While confirming the explosion, the Pakistani authorities have not yet provided any details. pic.twitter.com/ehPjBWn2es