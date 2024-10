Atac armat asupra fostului președinte bolivian, Evo Morales: 14 gloanțe trase în mașină. Șoferul a fost rănit (VIDEO)

Fostul lider bolivian Evo Morales a declarat duminică că vehiculul său a fost lovit de focuri de armă, surprinse într-o înregistrare video, reflectând cum tensiunile politice s-au transformat în violență între Morales și fostul său aliat, acum președinte, Luis Arce.

Morales a postat un videoclip pe Facebook filmat din interiorul unei mașini în mișcare, în care apare pe scaunul din față, iar parbrizul prezintă cel puțin două găuri de glonț. Șoferul părea să fie rănit. Morales a scris că guvernul este de vină.

Incidentul și acuzațiile ar putea declanșa noi tulburări și instabilitate într-un moment deja tensionat, cu susținătorii lui Morales blocând drumuri importante și confruntându-se cu forțele de securitate care încearcă să le elibereze.

Într-un interviu radio, Morales a spus că două vehicule l-au interceptat pe drum și au tras asupra mașinii sale 14 focuri de armă, susținând că un glonț a trecut la câțiva centimetri de capul său. „Nu știu dacă erau soldați sau polițiști”, a spus el.

Ministrul adjunct al securității, Roberto Ríos, le-a declarat jurnaliștilor că poliția nu a desfășurat nicio operațiune împotriva fostului președinte. „În calitate de autorități responsabile de securitatea statului, suntem obligați să investigăm orice raport, fie că este adevărat sau fals,” a spus Ríos.

Sâmbătă, guvernul l-a acuzat pe Morales că destabilizează țara cu două săptămâni de blocaje rutiere, care au blocat aprovizionarea cu alimente și combustibil în întreaga țară. Guvernul l-a acuzat de încercarea de a „perturba ordinea democratică”.

Într-o declarație, guvernul a informat că unele grupuri aliate cu Morales sunt înarmate și a avertizat asupra posibilității de violență, menționând că 14 ofițeri de poliție au fost răniți în încercarea de a dispersa blocajele.

Morales și Arce, fostul său ministru al economiei, fac parte din același partid politic, Mișcarea pentru Socialism (MAS), însă relațiile lor s-au deteriorat tot mai mult în ultimul an, în cadrul unei lupte pentru putere înaintea alegerilor din 2025.

Țara se confruntă cu o producție de gaze în scădere, rezerve de valută externe diminuate și inflație în creștere, ceea ce pune presiune asupra partidului de guvernământ și duce la o luptă politică tot mai intensă.

Morales se confruntă, de asemenea, cu acuzații privind relații cu minore. A fost oficial convocat de procurorii regionali pentru a depune mărturie în acest caz, dar nu s-a prezentat și acum se confruntă cu un mandat de arestare. Morales respinge acuzațiile.

Totodată, țara din America de Sud se confruntă cu o stare de ”dezastru național” din cauza incendiilor uriașe fără precedent care lovesc în principal departamentul Santa Cruz, cea mai bogată și mai populată regiune a Boliviei, notează AFP.

Măsura, semnată de președintele Luis Arce, ”declară stare de dezastru național, din cauza amplorii impactului pagubelor produse de prezența incendiilor pe teritoriul național”.



Decretul va face posibilă canalizarea ajutorului internațional și transferul resurselor economice de la guvernul central către departamente, conform The Guardian.

