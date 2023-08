Astăzi este ziua lui Mark Knopfler! Concert Dire Straits, astăzi, pe RadioDCNews

După ce Dire Straits s-a destrămat în 1995, Mark și-a continuat cariera ca artist solo. Ocazional, Knopfler a cântat în alte grupuri cum ar fi The Notting Hillbillies, fiind de asemenea invitat pe albumele unor artiști ca The Dandy Warhols, Bob Dylan, Bryan Ferry, Eric Clapton, Jeff Healy, John Fogerty, Jools Holland, Steely Dan, Emmylou Harris, Sonny Landreth, Phil Lynott și Chet Atkins. A produs albumele unor artiști precum Tina Turner, Randy Newman și Bob Dylan, relatează Radio DCNews.

De asemenea a compus muzica și pentru câteva filme ca: Metroland, Local Hero, Cal, Last Exit to Brooklyn, Wag The Dog și pentru The Princess Bride, în regia lui Rob Reiner.

Knopfler se află pe locul 44 în lista "Celor mai buni 100 de chitariști ai tuturor timpurilor" publicată de revista "Rolling Stone". Mark Knopfler și Dire Straits au vândut în total peste 120 de milioane de albume.

Concertul va fi difuzat la ora 23:59.

