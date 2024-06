Armata SUA a ucis un înalt oficial al Statului Islamic în Siria

"Moartea sa va perturba capacitatea ISIS de a desfășura atacuri teroriste", se arată într-o declarație publicată pe platforma X.

De asemenea, Comandamentul Central a precizat: "Nu există niciun indiciu că civilii ar fi fost răniți în această lovitură."

U.S. Central Command Airstrike in Syria Kills Senior ISIS Official



On June 16, U.S. Central Command conducted an airstrike in Syria, killing Usamah Jamal Muhammad Ibrahim al-Janabi, a senior ISIS official and facilitator. His death will disrupt ISIS’s ability to resource and… pic.twitter.com/aCFpvCFfTz