Apare un nou ”drum al mătăsii”. Va face legătura între Asia și America Latină

Președintele chinez Xi Jinping a salutat joi apariția unui ”nou coridor uscat-mare” între Asia și America Latină, cu ocazia inaugurării lângă capitala Lima, în Peru, a megaportului Chancay, finanțat de China, relatează AFP, scrie Agepres.



Liderul chinez a inaugurat virtual terminalul alături de președinta peruană Dina Boluarte, de la palatul prezidențial, în marja summitului Cooperării Economice Asia Pacific (APEC).



”De la Chancay la Shanghai, nu asistăm doar la inițiativa Belt and Road care prinde rădăcini și înflorește în Peru, ci și la formarea unui nou coridor uscat-mare între Asia și America Latină”, a declarat președintele chinez Xi Jinping.



Belt and Road este numele oficial al programului Chinei de dezvoltare a infrastructurilor în întreaga lume, cunoscut și sub numele de Noile Drumuri ale Mătăsii.



Portul Chancay, odată finalizat, ”va aduce beneficii enorme statului Peru și va crea un număr mare de locuri de muncă”, a subliniat Xi Jinping.

Până la 24.000 de containere pot fi încărcate în portul Chancay

Făcând paralele între Asia și America Latină, el i-a menționat pe navigatorii Chinei antice, dar și pe incașii care, ”înfruntând obstacolele” au construit o rețea de trasee pietonale în Anzi cunoscută sub numele de ”Căile incașilor”.



”Astăzi, portul Chancay devine un nou punct de plecare pentru Căile incașilor în noua eră”, a afirmat președintele chinez.



Portul Chancay este situat la 80 de kilometri nord de capitala Lima. Aparține în proporție de 60% companiei de stat chineze Cosco Shiping și în proporție de 40% companiei miniere peruane Volcan Compania Minera, al patrulea producător de argint și zinc la nivel mondial.



Infrastructura va permite țării latino-americane să primească nave de mari dimensiuni și cu o capacitate de încărcare crescută de până la 24.000 de containere. Megaportul își propune să transporte între 30% și 40% din mărfurile naționale destinate Chinei și țărilor din Asia de Sud-Est în primii ani de funcționare.

