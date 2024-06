Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, la întâlnirea cu expozanții români la ILA 2024, Berlin

Discuțiile cu expozanții din țara noastră s-au axat pe cele mai eficiente soluții de cooperare în domeniul producției şi afacerilor cu celelalte firme participante, precum și pe promovarea propriilor produse pe plan internațional.

Ministrul Tîlvăr a apreciat ca deosebit de importantă participarea reprezentaților industriei naționale de apărare, atât cu capital de stat, cât și privat, la acțiunile de promovare de nivel înalt, cum a fost recenta ediție a Expoziției internaţionale dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naţionale şi securității private - BSDA 2024 de la București, unde au fost prezente peste 400 de companii românești și străine din 35 de țări, solicitând reprezentanților companiilor românești prezente la Berlin puncte de vedere referitoare la posibilitățile de îmbunătățire a organizării viitoarei ediții, care este deja recunoscută drept cel mai mare eveniment de acest gen din Europa de est.

„Așa cum spuneam și la BSDA 2024, industria de apărare este deosebit de importantă pentru Ministerul Apărării Naționale. Avem o cooperare foarte bună cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, căutând împreună cele mai bune soluții pentru fructificarea oportunităților oferite firmelor de profil din România de programele de înzestrare ale armatei”, a precizat ministrul Tîlvăr.

În mediul de securitate complex de astăzi, în care eforturile strategice ale României se concentrează pe creșterea capacităţii de apărare la nivel naţional şi în cadru aliat, ministrul a spus că Armata va continua să achiziționeze echipamente şi tehnică militară performante, care să asigure capabilitățile necesare îndeplinirii misiunilor şi angajamentelor asumate față de NATO si față de cetățenii români.

De asemenea, Angel Tîlvăr le-a făcut cunoscut expozanților români că, inclusiv în discuțiile pe care le-a avut la ILA cu reprezentanți ai marilor companii internaționale de profil, a susținut implicarea firmelor românești în vederea realizării în țară a unei părți cât mai mari a echipamentelor de ultimă generație, ceea ce va permite crearea de noi locuri de muncă în acest domeniu strategic.

* * *

În perioada 4-6 iunie, o delegație condusă de ministrul apărării naționale participă la evenimentul organizat de Asociația Industriei Aerospațiale germane – ILA BERLIN 2024. Expoziția, una dintre cele mai mari din lume în acest domeniu, se organizează din doi în doi ani, începând cu anul 1909, când a avut loc prima ediție sub denumirea: The First Independent Air Show.

La ediția din acest an participă peste 600 de firme de profil, România fiind reprezentată de AEROFINA, AERO PART EXPERT, AEROSPACE SERVICES, AEROSTAR, ALRO, AVIOANE CRAIOVA, GM&T INTERNATIONAL 2000 și STRAERO, sub mottoul: „Împreună în viitor”.

