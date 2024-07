Alunecare de teren mortală în Etiopia. Peste 200 de persoane ucise - VIDEO

Echipe de salvare au recuperat până acum corpurile a 229 de persoane ucise în două alunecări de teren din sudul Etiopiei, a declarat un oficial local.

Alunecările de teren au avut loc duminică seara și luni dimineața, după ploi abundente într-o zonă muntoasă izolată din Gofa.

Autoritatea locală a declarat că operațiunile de căutare a supraviețuitorilor „continuă viguros”, dar că „numărul morților ar putea crește”.

Imaginile au arătat sute de oameni adunați la fața locului, iar alții săpând în pământ în căutarea persoanelor prinse dedesubt.

În fundal, se poate vedea un versant de deal parțial prăbușit.

Administratorul șef al zonei Goza, Dagmawi Ayele, a declarat pentru BBC că printre morți se numără atât adulți, cât și copii, în timp ce 10 persoane salvate primesc tratament la spital.

Ploile abundente au provocat o alunecare de teren duminică, iar luni, în timp ce ofițerii de poliție, profesorii și locuitorii din satele din apropiere continuau cu frenezie operațiunile de căutare și salvare, a avut loc o a doua alunecare de teren, îngropându-i și pe ei sub noroi, a declarat administratorul Ayele.

„Încă mai săpăm”, a transmis Ayele.

Markos Melese, șeful serviciului de gestionare a dezastrelor din Gofa, a declarat că până în prezent au fost recuperate 229 de cadavre.

Gofa face parte din statul cunoscut sub numele de Etiopia de Sud, situat la aproximativ 320 km sud-vest de capitala Addis Abeba.

Potrivit Oficiului pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) al ONU, sudul Etiopiei se numără printre zonele din țară care au fost afectate de ploi și inundații deosebit de puternice în ultimele luni.

Cazurile de alunecări de teren și inundații sunt mai vechi. În mai 2016, cel puțin 50 de persoane au fost ucise în inundații și alunecări de teren în urma ploilor abundente din sudul țării.

Mulți factori contribuie la inundații, dar încălzirea atmosferei cauzată de schimbările climatice face ca precipitațiile extreme să fie mai probabile.

Lumea s-a încălzit deja cu aproximativ 1,2°C de la începutul erei industriale, iar temperaturile vor continua să crească dacă guvernele din întreaga lume nu reduc drastic emisiile.

