Alina Gorghiu, precizări despre pensiile magistraților și răspunderea acestora / video

În cadrul unui interviu exclusiv la DC News, alături de analistul politic Bogdan Chirieac, Alina Gorghiu, ministra Justiției, a vorbit despre legea pensiilor magistraților.

„Înțeleg faptul că veți continua să aduceți magistrați în sistem, pentru că dânșii se pensionează foarte devreme“, a zis Bogdan Chirieac.

„S-a modificat și legea, vom avea etapizat această pensionare. Momentul în care s-a discutat legea pensiilor magistraților a fost un punct de emoție mare în societatea românească. A fost un moment sensibil pe care l-am depășit cu bine.

Am negociat mult atunci la nivelul Guvernului cu conducerea sistemului judiciar și am reușit o formă care din punctul meu de vedere nu afectează nici sistemul judiciar și mulțumește într-o mare măsură și colegii din sistem care urmau să iasă la penise.

Se punea problema atunci să închidem Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că pe o formulă neinspirată a legii pensiilor, rămânem fără 2/3 din judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cam ce stat de drept credeți că mai puteam să avem în România, dacă cei mai importanți judecători de la cea mai importantă instanță din țară ar fi plecat la pensie?!“, a spus Alina Gorghiu.

„Iertați-mă, doamna ministru, e de noaptea minții! E o lege dată de Parlamentul României“, a intervenit Bogdan Chirieac.

„Am reușit să evităm acel moment delicat prin discuții. Eu am învățat, în acest an și ceva de ministeriat, că dialogul loial, constant, sănătos, poate să evite multe momente delicate, controversate și poți să ai un final de an bun și un raport de țară pe stat de drept, din partea Comisiei Europene, de asemenea benefic, poți să ai o comunicare cu sistemul sănătoasă, care să-ți creeze premisele îmbunătățirii aspectelor care nu au funcționat până acum. Dacă nu faci dialog, nu poți face un sistem să funcționeze, iar justiția este un sistem care merită atenția oricărui Guvern, oricărui Parlament“, a replicat ministra Justiției.

Foto: Crișan Andreescu

Răspunderea magistraților - 10.000 de dosare la începutul anului

Alina Gorghiu a vorbit, de asemenea, și despre răspunderea magistraților și de progresele înregistrate în acest an în dosarele de la parchete.

„Tocmai din această cauză insist. De la Justiție ne pică toate celelalte sisteme, deci Justiția este un compartiment esențial al unei societăți civilizate. Credeți că este nevoie de o lege a răspunderii magistraților?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Avem prevederi clare privitoare la răspunderea magistraților. Avem o inspecție judiciară care se ocupă de sesizările privitoare la magistrați, avem o fostă secție a cărei competență se află la Parchetul General, la parchetele de pe lângă curțile de apel. Mă refer la fostul SIIJ, care se ocupă de dosarele în care sunt magistrați acuzați de diverse fapte“, a spus Alina Gorghiu.

„Funcționează secția asta la Parchetul General?“, a insistatt Bogdan Chirieac.

„A fost o modificare recentă pe care o să o găsiți în raportul de țară, dar funcționează. Au fost peste 10.000 de dosare la începutul anului, s-a micșorat foarte mult această cifră - majoritatea sunt plângeri vexatorii ale celor nemulțumiți de soluțiile din dosare. A fost o problemă și de resursă umană la capitolul procurori care să se ocupe de dosarele cu magistrați, chiar și la parchetele curților de apel a fost un număr mult prea mic de procurori“, a zis Alina Gorghiu.

