Adana Demirspor - CFR Cluj, manșa retur în Conference League. Mandorlini recunoaște că turcii au mai multă calitate

'Meciul va fi dificil. Am obţinut un rezultat bun în tur (n.r. - 1-1). Am văzut atunci calitatea celor de la Adana, aşa că ne aşteptăm la un joc greu, dar deschis. Noi am demonstrat în tur că putem juca de la egal la egal cu Adana şi am reuşit să îi punem probleme. Am venit cu încredere aici, iar mâine vom vedea ce va fi. E dificil de spus pe cine avantajează rezultatul din prima manşă. Eu consider că suntem două echipe egale, însă totuşi ei au mai multă calitate. Nu cred că una din echipe este avantajată înaintea acestei partide. Sigur, ei au un avantaj minim pentru că joacă acasă şi au publicul alături. Însă eu cred că avem capacitatea de a merge mai departe în această competiţie', a precizat tehnicianul italian.

'A fost dificil să adunăm informaţii despre adversari înaintea acestei duble pentru că ei jucaseră doar două meciuri amicale. Ne-am concentrat însă mai mult însă pe caracteristicile individuale ale jucătorilor, dar ei au schimbat şi antrenorul. Kluivert are modul său de joc, de interpretare. Dar chiar şi aşa cred că am reuşit să înţelegem stilul lor de joc şi ceea ce ar putea face ei pe teren. Meciul e încă deschis. Ei încă nu au jucat alt meci oficial, noi suntem în urmă cu pregătirea... deci suntem două echipe care nu se află în vârful de formă în acest moment', a adăugat Andrea Mandorlini.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte echipa turcă Adana Demirspor, joi, de la ora 21:00, pe Stadion Yeni Adana din Adana, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League.

Partida tur de pe Stadionul 'Dr. Constantin Rădulescu' din Cluj-Napoca s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Dacă va trece de Adana Demirspor, CFR Cluj va da piept în turul al treilea preliminar cu câştigătoarea dintre NK Osijek (Croaţia) şi Zalaegerszeg TE FC (Ungaria). CFR ar fi gazdă în prima manşă, pe 10 august.

