Actorul Tom Felton, cunoscut din seria "Harry Potter", s-a PRĂBUȘIT pe terenul de golf

Actorul Tom Felton, cunoscut pentru interpretarea personajului Draco Malfoy în seria "Harry Potter", s-a prăbuşit în timpul unui meci de golf al celebrităţilor care se desfăşura în Wisconsin, informează BBC, scrie Agerpres.



Felton, care a împlinit miercuri 34 de ani, a suferit un "incident medical" şi a fost transportat la un spital local.



Actorul a fost scos conştient de pe teren cu ajutorul unei maşinuţe de golf.



Felton a reprezentat Europa alături de fostul jucător profesionist de hochei pe gheaţă Teemu Selanne, din Finlanda, la turneul celebrităţilor de la Whistling Straits. Cei doi jucau împotriva fostului hocheist Mike Eurzione şi a patinatorului de viteză Dan Jansen.

A murit Paul Ritter, actorul din Cernobîl şi Harry Potter

Paul Ritter, actor britanic care a jucat în filme precum Harry Potter: Prinţul Semipur sau James Bond: Quantum of Solace, dar şi în miniseria Cernobîl, a murit la vârsta de 54 de ani.

Actorul în vârstă de 54 de ani suferea de o tumoră cerebrală și s-a stins din viață la începutul lunii aprilie, a scris Agerpres.



El era cunoscut pentru roluri precum vrăjitorul Eldred Worple în filmul "Harry Potter and the Half-Blood Prince" din 2009, Guy Haines în producţia "Quantum of Solace" din 2008 şi Martin Goodman în serialul de comedie britanic "Friday Night Dinner".



Soţia sa Polly şi fiii săi Frank şi Noah au fost lângă actor când acesta a murit, potrivit unui comunicat publicat marţi de agentul său.



"Paul a fost un actor cu un talent excepţional care a jucat o varietate enormă de roluri pe scenă şi pe ecran cu o pricepere extraordinară", a declarat agentul său. "Era extrem de inteligent, amabil şi foarte amuzant. Ne va lipsi enorm", a mai spus el.

O actriță din Harry Potter a MĂRTURISIT că a fost violată la doar 14 ani

Actrița cunoscută pentru filmele Harry Potter, Jessie Cave, și-a înfruntat temerile și a vorbit despre faptul că a fost violată de antrenorul său de tenis când avea doar 14 ani.

Conform The Sun, vedeta de 33 de ani a făcut publică trauma sa în noul podcast „Nu putem vorbi despre acest lucru acum”, într-o conversație cu sora sa, Bebe. Vorbind ca între surori despre anii adolescenței și despre cine „și-a luat-o mai rău”, Jessie a spus: „Vreau să zic, haide, am fost violată. Am ”asul” câștigător”.

„Să fiu sinceră, acneea și aparatul dentar sunt rele, dar cred că să fii violată la 14 ani este destul de nașpa. Mai ales de antrenorul tău de tenis, în care aveai încredere, o poziție de putere”, a continuat vedeta. „A intrat la închisoare, așa că este în regulă”.