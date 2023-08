Accident 2 Mai. Mărturia vărului Robertei, fata ucisă de Vlad Pascu / „Când ne-am întors să vedem ... erau prietenii noștri“

Vărul Robertei Maria Dragomir, care se afla și el în grupul de 8 persoane în care Vlad Pascu a intrat cu mașina, a vorbit, pentru Antena 3 CNN, despre momentul accidentului și fuga șoferului de la locul faptei.

„Era ora 5 dimineața. ne întorceam din Vama Veche spre cazare, spre 2 Mai. Grupul nostru era format din 8 persoane. Trei eram mai în față și cinci în spate. Eu cu încă doi băieți eram mai în față, am auzit în spate scârțâit de roți, drifturi, un drift puternic și o bubuitură.

M-am întors, am văzut mașina când a trecut pe lângă noi, am văzut că avea parbrizul spart. Am crezut că a lovit un stâlp sau ceva, iar când ne-am întors să vedem ... erau prietenii noștri“, a spus vărul Robertei, fata ucisă de Vlad Pascu în accident.

Un tânăr șofer, drogat, în vârstă de doar 19 ani, care abia luase permisul de conducere, a ucis două persoane și a rănit altele, după ce a intrat cu mașina în aceștia, în stațiunea 2 Mai.

Vlad Pascu, autorul accidentului, a fost arestat pentru 30 de zile. Tânărul a fost prins de polițiști după ce a plecat de la locul faptei, iar în sângele său au fost detectate 3 substanțe ilegale - cocaină, amfetamină și metamfetamină.

El este acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Tribunalul Constanța poate contesta decizia Judecătoriei Constanța de a-l aresta pe tânăr pentru 30 de zile. El a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa sâmbătă.

Facultatea de Geografie din București, unde cei doi tineri uciși erau studenți, a transmis un mesaj de condoleanțe și de susținere pentru familiile îndurerate și ceilalți tineri răniți.

„Veștile pe care le-am primit în ultimele ore ne-au umplut sufletele de durere. Profesorii și studenții Facultății de Geografie sunt alături de familiile îndurerate, de prietenii și colegii celor doi studenți care au pierit ieri dimineață într-un cumplit accident.

Roberta Marina Dragomir și Sebastian Andrei Olariu, ne veți lipsi în toamnă. Sincere condoleanțe familiilor Dragomir și Olariu! Suntem alături de dumneavoastră. Le dorim însănătoșire grabnică studenților ce sunt acum în îngrijirea medicilor!Multă putere vouă, celor ce ați trecut prin această încercare absolut nedreaptă!“, au transmis cei de la Facultatea de Geografie, Universitatea din București, pe Facebook.

